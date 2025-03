Ficovi sa nedarí riešiť vnútropolitickú situáciu, podľa Krúpu sa to snaží prekryť zahraničnými témami

Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) sa nedarí riešiť vnútropolitickú situáciu a situáciu v koalícii. Snaží sa to preto prekryť tým, že rieši zahranično-politické témy a politickú situáciu v zahraničí. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol poslanec Juraj Krúpa (SaS).

Obranyschopnosť Európy

Podľa jeho slov sa snaží Fico prekryť to, že sú ľudia nespokojní či už pre politickú situáciu na Slovensku alebo pre zdražovanie.

Krúpa v rozhovore skritizoval aj ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD). „Blanár sa ešte nevyjadril k ničomu a je tam len do počtu, respektíve na to, aby vykonával pokyny premiéra Fica,“ vyhlásil poslanec a popísal svoje vnímanie aktuálnej bezpečnostnej situácie.

„Priznám sa, že mi začali svietiť všetky kontrolky. Sme v situácii, kedy sa celý transatlantický konštrukt, taký, ako sme ho poznali, na princípe hodnôt, dohôd, predvídateľnosti a spoľahnutia sa jeden na druhého, začína rozpadať,“ uviedol Krúpa s tým, že garancie ako také už nie sú, a cítiť to aj vo vyjadreniach jednotlivých predstaviteľov, zo strany USA. To podľa jeho slov núti Európu konať.

„Ja som veľmi rád, že v Európe sa pohli ľady. Diskusie o posilnení obranyschopnosti Európy tu máme desaťročia. Nič z toho v podstate neviedlo k tomu, aby sme videli, že to má nejaký záver a nejaký úspech,“ povedal Krúpa, podľa ktorého to súviselo s tým, že Európa sa na jednej strane naďalej spoliehala na Spojené štáty.

„Na druhej strane ste mali aj členské krajiny, ktoré, samozrejme, mali jasný a zásadný príklon práve k aliancii a k Spojeným štátom ako garantovi. Toto sa nejakým spôsobom zásadne mení. To znamená, že máme situáciu, kedy sa Európa snaží posilniť svoju obranyschopnosť,“ doplnil poslanec a zhodnotil, že Európa doposiaľ spala v domnienke, že všetko bude tak, ako bolo doteraz.

Výdavky na obranu

Krúpa v rozhovore pripomenul, že Spojené štáty ešte za Baracka Obamu upozorňovali, že treba investovať viac do obrany a aby sa nečakalo, kým sa niečo stane.

„Mali sme tu potom Donalda Trumpa prvýkrát, ktorý potlačil na Európu, a tá bola potom ochotná nejakým spôsobom začať navyšovať výdavky na obranu. Ale Európa je v takej situácii, že chýba kopec bojovej techniky a spôsobilostí, ktoré sú dôležité pre posilnenie obranyschopnosti,“ podotkol Krúpa a upozornil na skutočnosť, že vybudovanie všetkých spôsobilostí bude trvať dlho.

Je tu podľa jeho slov mnoho faktorov, ako výrobné kapacity, výskum a vývoj, potreba protivzdušnej obrany či taktických zbraní, ich výroba, údržba a tiež logistika.

„Čiže, my sme v situácii, kedy by Európa mala investovať do všetkého, čo posilní obranyschopnosť tak, aby mala odstrašujúci potenciál hlavne voči Ruskej federácii,“ uzavrel Krúpa.