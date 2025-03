Krúpa: Už sa pohybujeme na hrane autokratického režimu - ROZHOVOR

Zo súčasnej politickej situácii v krajine poslanec Juraj Krúpa (SaS) začína byť maximálne znechutený. V rozhovore pre agentúru SITA skonštatoval, že rozumie ľuďom, ktorých to prestáva baviť a jednoducho ich to nezaujíma.

„Pozerať sa na tieto hádky, škriepky, kupčenia, dohadzovania si rôznych funkcií, bez toho, aby sa naozaj riešila situácia na Slovensku, ktorá je vážna, či už je to len sociálno-ekonomická situácia, spojená so zdražovaním, konsolidáciou a všetkými ekonomickými výzvami, ktoré tu máme, spojená práve s bezpečnostnou situáciou, či je to medzinárodná bezpečnostná situácia alebo vnútorná bezpečnostná situácia,“ povedal.

Krúpa hovorí, že je tu veľa výziev a problémov, ktoré neriešime. „Najhoršie na tom je to, že sme parlamentná demokracia, v ktorej je vypnutý parlament. To už nie je len dôkaz toho, že my v podstate sa už pohybujeme na hrane autokratického režimu. Nie je možné, aby vládna koalícia na čele s Robertom Ficom si jednoducho povedala, že ten parlament nefunguje, tak ho vypneme,“ kritizuje.

Poslanec Juraj Krúpa (SaS) počas rozhovoru pre agentúru SITA. Foto: SITA.

Krúpa poukázal na to, že od začiatku decembra ešte nebolo normálne rokovanie parlamentu a hromadia sa zákony a kopec vecí, o ktorých by sa malo rokovať, pretože sú naozaj dôležité pre ľudí a to sa jednoducho nerieši.

Namiesto toho sa podľa neho rieši Rudolf Huliak a jeho ministerstvo, či bude Samuel Migaľ ministrom pre investície, ale aj to, či Ján Ferenčák alebo Richard Raši zasadnú na kreslo šéfa parlamentu a či Romana Tabak zostane s Huliakom. „A toto je niečo hrozné, to je niečo tak strašné, že naozaj nielen ja, ale všetci ľudia už začínajú byť z toho frustrovaní, nedá sa na to pozerať,“ dodal Krúpa.

Pripomenul, že aj Robert Fico hovoril o predčasných voľbách. „Keď nebudú predčasné voľby, takto budú ‚plátať‘ ešte neviem koľko. Je to jedno veľké utrpenie, ktoré bude mať nedozierne negatívne dôsledky práve pre Slovensko a pre jeho občanov,“ uzavrel.

V rozhovore Juraj Krúpa hovoril aj o:

postavení Slovenska v Európskej únii a NATO

výzvach ktoré nás čakajú v bezpečnostnej oblasti

tom či sú občania viac naklonení západu alebo východu

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify