Cintula vyhlásil, že výstrel na Fica bol výkrikom nesúhlasu. Súd o jeho treste rozhodne už čoskoro

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici vyhlási rozsudok v prípade streľby na premiéra Roberta Fica 21. októbra. Obžalovaný Juraj Cintula v záverečnej reči povedal, že výstrel bol výkrikom nesúhlasu. Kým prokuratúra hovorí o teroristickom útoku, obhajoba obžalovaného žiada prekvalifikovanie skutku na útok na verejného činiteľa.
„Zbavil som sa strachu, ktorý ma ničil. Všetci sa bojíme viac, ako treba, prestaňme sa báť,“ povedal podľa Denníka N Cintula. Z jeho záverečnej reči vyplynulo, že sa chcel zastať predovšetkým ľudí zo sféry kultúry, ktorých premiér Fico označil za „duchovných bezdomovcov“.
Cintulovi za streľbu na Fica hrozí doživotie, prokurátorka mu navrhla „spravodlivý a zákonný trest“
Právo záverečného slova Cintula nevyužil. Obhajca obžalovaného Namir Alyasry navrhol súdu prekvalifikovať skutok z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku na útok na verejného činiteľa. Zopakoval, že Cintula nechcel poškodeného zabiť. Je to podľa neho zrejmé aj zo spôsobu, ako narábal so zbraňou. Alyasry pripomenul aj poľahčujúce okolnosti, napríklad priznanie obžalovaného, vyšší vek a doterajšiu beztrestnosť.
Prokurátorka Katarína Habčáková obžalovanému navrhuje „spravodlivý a zákonný trest“. Pripomenula, že Cintulovi hrozí za trestný čin teroristického útoku doživotný trest vo väzení. Súd však môže využiť aj mimoriadne zmierovacie ustanovenia. Spodná hranica, pri ktorej môže pri tomto trestnom čine ísť, je podľa nej 20 rokov.
Cintula nechcel útočiť na vládu, ale len na Fica. Na súde zazneli aj jeho súkromné rozhovory s manželkou
Aj podľa Davida Lindnera, právneho zástupcu poškodeného Roberta Fica, musí byť skutok obžalovaného kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Pripomenul, že obžalovaný spáchal skutok na chránenej osobe a je úplne irelevantné, či mal v úmysle túto osobu zabiť, alebo nie.
Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil Cintula 15. mája minulého roku v Handlovej. Podľa orgánov činných v trestnom konaní atentátnik zaútočil pred domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Cintulu obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.