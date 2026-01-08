Súdny proces s Bombicom sa začne koncom januára, tretí proces v kauze vraždy Kuciaka je naplánovaný na rovnaký termín

Termíny hlavného pojednávania sú nariadené aj na 29. a 30. januára.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Daniel Bombic
Obvinený youtuber Daniel Bombic, vystupujúci pod pseudonymom Danny Kollar. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Súdny proces s Danielom Bombicom, prezývaným aj Danny Kollár, by sa mal na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začať 26. januára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu s tým, že termíny hlavného pojednávania sú nariadené aj na 29. a 30. januára. Začiatok procesu s Bombicom sa tak 26. januára kryje so začiatkom v poradí tretieho procesu vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka.

Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podal začiatkom júla 2025 na ŠTS obžalobu na Daniela Bombica pre 26 skutkov opísaných v 12 bodoch, a to pre zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Najvyšší súd zároveň ešte koncom roku 2025 zamietol sťažnosť Bombica proti prijatiu obžaloby zo strany ŠTS.

Bombic je momentálne stíhaný väzobne. Senát Najvyššieho súdu SR totiž ešte koncom apríla minulého roku vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného. Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka zároveň v júli 2025 zamietol návrh Davida Lindtnera, ktorý je obhajcom obvineného Bombica, na zrušenie obvinenia jeho klienta podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Najvyšší súd zase koncom uplynulého roka zamietol sťažnosť Bombica voči rozhodnutiu o jeho ponechaní vo väzbe.

Viac k osobe: Daniel BombicDavid LindtnerJán KuciakMaroš Žilinka
Firmy a inštitúcie: GP Generálna prokuratúra SRNS Najvyšší súd SRŠpecializovaný trestný súd SR
Okruhy tém: Extrémizmus Generálny prokurátor Paragraf 363 Trestného poriadku Súdny proces Súdy Vražda Jána Kuciaka

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk