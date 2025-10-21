Juraj Cintula za streľbu na premiéra Fica nedostal doživotie, ale útok bol teroristickým činom – VIDEO, FOTO

Juraj Cintula už pozná svoj trest za streľbu na premiéra Roberta Fica. Útok podľa Špecializovaného trestného súdu bol teroristickým činom a atentátnika odsúdil na 21 rokov väzenia. „Je to nespravodlivé,“ zopakoval Cintula dvakrát po odchode z pojednávacej miestnosti.
Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, prokurátorka Katarína Habčáková sa vzdala odvolania voči verdiktu, Cintula si však ponechal čas na odvolanie. Ak bude odvolanie podané, rozhodovať bude Najvyšší súd SR.
Video: Juraj Cintula počas odchodu z pojednávacej miestnosti
Cintula mal dva plné zásobníky
Portál Aktuality.sk priblížil, že o treste pre Cintulu rozhodol senát v zložení Igor Králik, Rastislav Stieranka a Beata Medveďová. Senát tak neuveril tvrdeniam, že Cintula chcel premiéra Fica iba zraniť.
Cintula vyhlásil, že výstrel na Fica bol výkrikom nesúhlasu. Súd o jeho treste rozhodne už čoskoro
V deň atentátu 15. mája minulého roku po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej, mal útočník pri sebe dva plné zásobníky. Spúšť pritom stláčal aj po tom, čo sa ho ochrankári snažili spacifikovať. Ako spomínaný portál spresnil, obžaloba hovorila o teroristickom útoku, pričom obhajoba o útoku na verejného činiteľa.
Pripadala tak do úvahy aj kvalifikácia skutku ako obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu. Z toho bol totiž útočník obvinený bezprostredne po zadržaní. Pre prekvalifikovanie skutku na terorizmus mu mohlo hroziť až doživotie.
Video: Prokurátorka Katarína Habčáková po vynesení rozsudku
Video: Obhajca David Lindner a jeho reakcia na rozhodnutie súdu
Video: Namir Alyasry, obhajca Juraja Cintulu
Šutaj Eštok označil atentátnika za teroristu
Predseda koaličnej strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v reakcii uviedol, že padol rozsudok nad človekom, ktorý nezaútočil len na premiéra, ale zaútočil na všetkých ľudí, ktorí sa v slobodných a demokratických voľbách rozhodli, komu zveria vedenie krajiny.
Cintula podľa Šutaja Eštoka zaútočil na samotnú podstatu demokracie, na právo každého z nás rozhodovať o budúcnosti Slovenska volebným lístkom, nie zbraňou. Zdôraznil, že agresia nikdy nemôže byť nástrojom v demokracii. „Nesmie sa stať normou, že namiesto dialógu prichádza nenávisť, namiesto argumentov – guľky,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
Podľa jeho slov je žalostné, že v rámci politickej kampane sa dnes dokonca spochybňuje, či sa atentát vôbec stal. „Médiá a opoziční politici klesli tak nízko, že prekrúcajú očividný fakt. Našťastie, na Slovensku funguje nezávislý súdny systém, ktorý dnes rozhodol, že terorista Cintula strávi 21 rokov vo väzení,“ uzavrel šéf Hlasu-SD a minister vnútra.
Juraj Cintula postrelil Roberta Fica po zasadnutí vlády v Handlovej 15. mája minulého roku pred domom kultúry, keď išiel premiér medzi ľudí.
Fica po atentáte okamžite transportovali vrtuľníkom do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Útočník mu spôsobil podľa oficiálnych informácií niekoľko strelných zranení, poranenú mal brušnú dutinu, oblasť ľavého bedra a jeden výstrel mu poranil aj ľavú stehennú kosť a sedaciu časť.
Atentátnika obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra (NAKA) na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe, ale neskôr bol skutok prekvalifikovaný na teroristický útok. Proces sa začal 8. júla na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici a trval osem pojednávacích dní za prísnych bezpečnostných opatrení.