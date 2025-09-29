Bombic je podľa Kaliňáka vo väzbe neprávom, Špecializovaný trestný súd je zbabelý a nemá čo robiť na justičnej scéne

Daniel Bombic nemá čo robiť vo väzbe a Špecializovaný trestný súd porušuje všetky svoje vlastné rozhodnutia, ktoré urobil v takýchto veciach. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v nedeľu v relácii Politika 24 na JOJ24 na margo trestne stíhaného extrémistu Daniela Bombica alias Dannyho Kollára.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku minulý týždeň rozhodol, že Bombic zostáva vo väzbe. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, pretože obžalovaný proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR. Bombica zastupuje právna kancelária KALLAN Legal Roberta Kaliňáka a Davida Lindtnera, bývalého sudcu a poradcu premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Väzobné stíhanie je škandalózne
Podľa ministra Kaliňáka je väzobné stíhanie Bombica škandalózne. Ako vyhlásil, keď chcú Bombica stíhať za nejaký trestný čin, môžu, ale zároveň poukázal na to, že nikto nie je väzobne stíhaný v prípade slovných útokov na Roberta Fica, ani keď niekto napíše, že ho treba zabiť.
„Jediný jeho zločin je, že dal nejaký link na knihu, ktorá sa volá Protokoly sionských mudrcov, ktorú si voľne môžete požičať v Univerzitnej knižnici, alebo ktorú predával Martinus a Pantha Rei. On je stíhaný za šírenie extrémistickej literatúry,“ uviedol v diskusii Kaliňák.
Obžaloba Bombica sa však netýka jedného skutku, prokurátor naňho podal obžalobu za 26 útokov opísaných v 12 bodoch pre zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu a pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.
Špecializovaný súd je zbabelý
Podľa Kaliňáka je Špecializovaný súd zbabelý, pretože sa bojí, čo napíšu niektoré médiá. „Zbabelosť Špecializovaného súdu volá po tom, že ani oni už nemajú na scéne justície čo robiť, pretože nie sú schopní rozhodovať bez tlaku novinárov. My sme im dali absolútny priestor, aby mohli slobodne rozhodovať,“ dodal minister obrany.
Kritizoval tiež Najvyšší súd aj Ústavný súd. Podľa neho ide v prípade Bombica o „absurdné lynčovanie človeka za nič“. Podotkol, že v priestupkovom zákone sú definované extrémistické skutkové podstaty, za ktoré sa ukladajú peňažné pokuty. „Sudcovia sa skrývajú za názor, ale väzba nie je právny názor. Preto budú naši právnici v tomto konať,“ podotkol.
Kaliňák tiež povedal, že nesúhlasí s Bombicovými názormi a jeho vyjadrenia prekračujú hranice, najmä pokiaľ ide o jeho útoky na ženy, ale aj na mužov. „Za to ale existujú konkrétne tresty, nie väzba. Existuje pokuta, alebo občianska žaloba, a tak ďalej,“ povedal.
Bombic na adresu ministra povedal, že „pán Kaliňák sa nevie buď vyjadriť, vyhraniť, alebo sa odo mňa dištancovať, alebo sa k tomu konečne postaviť ako chlap“. Kaliňák na to reagoval, že nikdy nehovorí ľuďom, čo majú hovoriť, alebo čo si majú myslieť, pretože si ctí demokraciu a slobodu názoru.
Hlboká pravda o strane Smer
Podľa podpredsedu DemokratovJuraja Šeligu vyjadrenia Roberta Kaliňáka v súvislosti so Špecializovaným trestným súdom ukazujú hlbokú pravdu o strane Smer.
„Ak nerozhoduje súd tak, ako chcú oni, chcú ho zrušiť. Ak nerozhoduje sudca podľa predstáv Smeru, okamžite navrhujú disciplinárne stíhanie. Ak kritizujete Smer a ich vládnu politiku, tak ste okamžite nepriateľ, prostitútka, blázon alebo protislovenský živel,“ zhodnotil.
Ako príklad uviedol, že keď bol Kaliňák prepustený z väzby senátom sudcu Juraja Klimenta, všetci v Smere hovorili, že konečne zvíťazila spravodlivosť. No keď senát toho istého sudcu potvrdil väzbu advokátovi Marekovi Parovi, okamžite sa z neho stal najväčší vyvrheľ a „skorumpovaný sudca“.
„Ak niekoho prepustíte, resp. nezoberiete do väzby, napríklad Bombica, ste „dobrý sudca“. V opačnom prípade ste „korupčník“, ktorý podlieha mediálnemu tlaku. To je zvrátená logika strany Smer a Roberta Kaliňáka,“ hovorí Šeliga.
Kaliňák podľa Remišovej útočí na súdy
S vyjadreniami Roberta Kaliňáka vyjadrila hlboký nesúhlas aj predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Veronika Remišová. Poukázala tiež na to, že minister kritizoval aj postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade Mariána Magáta, ktorý bol medzičasom odsúdený za trestné činy extrémizmu.
„Existuje ešte väčší dôkaz morálneho úpadku, do ktorého nás dostala Ficova vláda, než to, že jej vysoký predstaviteľ otvorene obhajuje neonacistov? Kaliňákovi zjavne nestačí, že rozvratom orgánov spravodlivosti paralyzovali boj s organizovaným zločinom – dnes už útočí priamo na nezávislé súdy, ktoré stále nerozhodujú tak, ako by si prial. Vyzývam Kaliňáka, aby okamžite prestal so zastrašovaním sudcov a aby sa občanom ospravedlnil za to, že verejne kryje extrémistov a šíriteľov nenávisti,“ vyhlásila Remišová.