Fico tvrdí, že ochrana oznamovateľov zostáva nezmenená a reaguje na kritiku Žilinku aj spor v žilinskej prokuratúre – VIDEO

Na úrovni ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa nič nemení. V súvislosti s rozhodnutím vlády na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov na Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti to skonštatoval predseda vlády Robert Fico s tým, že v rámci transformácie sa zmení len štruktúra úradu a pribudnú mu ďalšie kompetencie v oblasti ochrany obetí trestných činov.
Premiér sa zároveň pozastavil nad výrokom generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že nevidí žiadny dôvod na to, aby sa tento navrhovaný zákon prejednal v skrátenom konaní.
„Okamžite mi prebleslo hlavou, či to nemá niečo spoločné s tým, že krajský prokurátor v Žiline a ďalší zo žilinskej prokuratúry verejne obviňujú generálneho prokurátora z porušovania zákonov,“ vyhlásil Fico. Podľa neho sme tu ešte nemali, že krajský prokurátor, ktorého si generálny prokurátor vybral, verejne oznamuje Slovensku, že hlava prokuratúry porušuje zákony.
Mimovládne organizácie varujú pred vážnymi dôsledkami zrušenia Úradu na ochranu oznamovateľov
„Budem pozorne sledovať priebeh tohto bezprecedentného prokurátorského sporu, ale akosi sa mi začína čistiť kalná voda a začínam rozumieť, prečo si bývalý špeciálny prokurátor (Daniel) Lipšic voľne bačuje na generálnej prokuratúre a čaká na svoju ďalšiu historickú úlohu likvidovať predstaviteľov Smeru,“ uviedol premiér. Doplnil, že verejnosť bude okrem slovenskej politiky v najbližších dňoch zabávať aj prokuratúra, orgán, ktorý by mal Slovensko stabilizovať dôsledným presadzovaním zákona a ochranou záujmov jeho občanov.