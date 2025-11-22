Dôvodom transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov je odstránenie jeho šéfky, myslí si Dlugošová

Vláda sa transformáciou Úradu na ochranu oznamovateľov podľa jeho šéfky pokúša o jej odstránenie, hoci na to nemá žiadny zákonný ani vecný dôvod. Ako sa ďalej uvádza v stanovisku predsedníčky ÚOO Zuzany Dlugošovej, takýmto zásahom priamo ohrozuje nezávislosť, stabilitu a funkčnosť systému, ktorý má chrániť ľudí upozorňujúcich na protiprávne konanie odhalené v práci.
Tento krok zároveň podľa Dlugošovej podkopáva dôveru verejnosti, že štát dokáže zabezpečiť spravodlivé a bezpečné prostredie pre oznamovateľov. Snahy o jej zosadenie podľa Dlugošovej prichádzajú po tom, ako úrad uložil tri pokuty a rozhoduje o štvrtej sankcii voči ministerstvu vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a opakovane upozorňoval na negatívne dopady pripravovaných zmien zákona.
Zásah do ochrany oznamovateľov
Tiež sa tak deje krátko po tom, ako bratislavský Správny súd aj Súdny dvor EÚ potvrdili správnosť postupov úradu v prípadoch chránených policajtov. Práve minister vnútra, ktorý je podľa šéfky úradu v zjavnom konflikte záujmov, dnes na vládu predložil návrh pretransformovať úrad.
„Vnímam to ako snahu politikov zmenami oslabiť úrad a jeho nezávislosť v rozhodovaní,“ skonštatovala Dlugošová. Ako ďalej uviedla, ak má byť vedenie úradu vymenené nie preto, že pochybilo, ale preto, že si plní svoje zákonné povinnosti, je to jasný signál, že politici sa snažia zasahovať do ochrany oznamovateľov vždy, keď sa ich rozhodnutia dotknú.
Ohrozenie nezávislosti
Ak by vláda skutočne chcela zefektívniť jestvujúce modely inštitucionálnej ochrany, ako zdôvodňuje návrhy zmien v predkladacej správe, bolo podľa Dlugošovej možné novelou zákona o ochrane oznamovateľov rozšíriť súčasné kompetencie úradu aj na oblasť ochrany obetí trestných činov a nie rušiť zabehnutý a funkčný úrad. Doplnila, že okrem ohrozenia nezávislosti úradu vzniká aj reálne riziko pre bezpečnosť dát oznamovateľov.
„Účelová zmena osôb vo vedení, ktoré sa budú môcť oboznamovať s citlivými dátami oznamovateľov, predstavuje zásah do integrity činnosti úradu aj narušenie dôvernosti doterajších konaní. Občan nemôže veriť štátu, ktorý si mení pravidlá podľa momentálnych politických potrieb a oznamovatelia si nemôžu byť istí ani tým, že ich osobné dáta nebudú politicky zneužité,“ dodala šéfka ÚOO.