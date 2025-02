Fico si uvedomuje hrozbu predčasných volieb a má ambíciu ich vyhrať. Tomuto cieľu podriaďuje všetko, uviedol Karas – VIDEO

Zahraničnopolitické smerovanie Slovenska i komunikácia vládnej koalície sa podriaďujú vnútropolitickým pomerom a nevyšli z tieňa kampane. Myslí si to podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Viliam Karas.

Ako ďalej uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, je toho názoru, že premiér Robert Fico (predseda strany Smer-SD) si uvedomuje, že v súvislosti s nestabilitou koalície je tu hrozba predčasných volieb a nechce riskovať stratu popularity. Karas si tiež myslí, že Fico má ambíciu vyhrať i ďalšie voľby a opäť skladať vládu, a tomuto cieľu podľa podpredsedu KDH podriaďuje všetko.

Výroky premiéra sú radikálne

„Bohužiaľ, tomuto cieľu podriaďuje všetko, vrátanie zahranično-politickej reputácie SR, a preto neváha robiť takéto výsadky, v Moskve, respektíve vo Vietname či v iných krajinách,“ poznamenal Karas narážajúc na zahraničné cesty premiéra z prelomu rokov 2024 a 2025. Za oveľa komplikovanejšie považuje premiérove výroky.

„Naozaj sú radikálne, nepatria do úst premiéra členského štátu, ktorý chápe, kde je naše zakotvenie, kde sa máme nachádzať a jednoducho hrubým spôsobom poškodzujú záujmy SR,“ tvrdí Karas. Poznamenal, že možno diskutovať o tom, že máme právo na názor.

„On stále operuje s týmto… Nikto mu ho neberie, ale ja od neho žiadam minimálny stupeň racionality. Racionality, ktorá vychádza z faktov a z toho, kde sa nachádzame,“ dodal poukazujúc na to, že veľká časť verejných investícií na Slovensku pochádza z eurofondov.

SR patrí k eurozóne a je i účasťou vnútorného trhu Únie. Opakovane zdôraznil, že Fico musí chápať, že životný priestor Slovenska je v EÚ a alternatívy niet.

„Ani Robert Fico ju nepredkladá. Ak by povedal alternatívu k tomuto členstvu, alternatívu, ako si to predstavuje, potom by sme sa o tom mohli rozprávať, ale on žiadnu alternatívu nepredkladal, lebo ani žiadna nie je,“ akcentoval Karas.

Napäté vzťahy v koalícii

Podpredseda kresťanských demokratov poukázal aj na vzťahy vo vládnej koalícii. Z klubu Slovenskej národnej strany (SNS) sa ešte na jeseň odčlenili traja poslanci Národnej koalície na čele s Rudolfom Huliakom.

V januári zas Hlas-SD vylúčil zo svojich radom Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša, ktorý spolu s Jánom Ferenčákom a Romanom Malatincom tvorili skupinku „rebelov„, ktorí nepodporili niektoré koaličné návrhy, a tiež kritizovali napríklad niektoré kroky Ministerstva kultúry SR.

Krátko po Migaľovom a Šalitrošovom vylúčení Malatinec oznámil odchod k klubu Hlasu (vystúpil i zo strany – pozn. SITA) a pridal sa k huliakovcom. Karas na margo týchto presunov skonštatoval, že koaličné strany sa drobia a je presvedčený o tom, že koaličná zmluva sa bude musieť rozširovať.

„Myslím si, že v týchto dňoch sme svedkami toho, že sa prehodnocujú práve podmienky tejto koaličnej zmluvy,“ uviedol. Je tiež toho názoru, že ak dôjde k rekonštrukcii vlády, efekt bude len krátkodobý. „Toto pnutie bude len narastať a bohužiaľ zase obeťou bude celkový vývoj SR a vôbec nie to, čo SR zúfalo potrebuje,“ nazdáva sa Karas.

Opozícia robí čo môže

V súvislosti s činnosťou opozície skonštatoval, že opozícia robí čo môže. „Treba jednoznačne pomenovať, že v opozícii sa nachádzajú hodnotovo rozličné subjekty. Myslím si, že z pohľadu činnosti opozičných strán a kooperácie vo vzťahu k tomu, že sa upozorňuje na zásadné prešľapy existuje silná zhoda. Hlavne čo sa týka zahranično-politickej orientácie, ako aj nesprávnej reakcie na konsolidáciu a na výzvy, ktorým čelí slovenská ekonomika. Tuto by som v tomto smere videl zhodu,“ povedal Karas.

Trochu mu ale chýbajú jednoznačné návrhy a odpovede pre voličov i podnikateľský sektor, ako by oni (opozícia) riešili súčasné výzvy na Slovensku, aj v kontexte medzinárodného diania. „Čiže to je to, čo si myslím, že sme dlžní aj voličom, aby videli, ako inak by sa veci dali riadiť,“ dodal.