Fico sa vyjadril k Pellegriniho kandidatúre a chce urobiť všetky kroky pre to, aby Lipšic neostal špeciálnym prokurátorom

Ak by predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini kandidoval za prezidenta Slovenskej republiky, strana Smer-SD by jeho kandidatúru podporila.

Hlas by musel hľadať nového predsedu

V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to uviedol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Zdôraznil, že dohoda s ostatnými koaličnými stranami na prezidentskom kandidátovi zatiaľ nebola a nemôže za ne hovoriť.

Podotkol, že ak by sa Pellegrini stal prezidentom, Hlas bude musieť hľadať nového predsedu, no zdôraznil, že Hlas-SD je svojbytná strana a jeho (Fica, pozn. SITA) do toho nič nie je.

Zachovanie priamej voľby prezidenta

Svoju poznámku na sneme Smeru o zmene politickej mapy po prezidentských voľbách Fico vysvetlil tým, že jestvujú malé politické strany, ktoré sa hlásia k ľavici a má ambíciu integrovať ich do Smeru. Zdôraznil však, že nehovorí o Hlase.

V rámci relácie tiež uviedol, že je za zachovanie priamej voľby prezidenta. Podotkol ale, že by možno bola vhodná diskusia o posilnení právomocí hlavy štátu.

Novelizácia kódexov

Premiér Robert Fico taktiež prezradil, že sa pracuje na novelizácii kódexov týkajúcich sa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) aj Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Dodal, že komunikujú s Európskou komisiou, keďže nechcú, aby z týchto zmien vyplynuli pre Slovensko problémy.

Na otázku moderátorky, či ŠTS ostane zachovaný, priamo neodpovedal. „Uvidíme,“ povedal s tým, že nerobia nič, čo by v minulosti už neavizovali. Na margo ÚŠP Fico uviedol, že urobia všetky kroky pre to, aby Daniel Lipšic neostal v pozícii špeciálneho prokurátora. Premiér však zdôraznil, že pôjde o kroky v súlade so zákonom.

Uviedol tiež, že v koalícií bolo viacero variantov týchto zmien, podotkol, že majú svoj vlastný. Ten podľa Fica zahŕňa napríklad Lipšicov odchod z postu špeciálneho prokurátora, úpravu postavenia takzvaných „kajúcnikov“, a tiež posuny v trestných sadzbách.

Zákon na ochranu oznamovateľov

Predseda vlády dúfa, že tieto úpravy sa do parlamentu dostanú ešte v decembri. Potvrdil aj vyjadrenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) o zmenách v zákone na ochranu oznamovateľov.

Fico sa tiež vyjadril, že do spôsobu nominovania riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) zasiahnuť nechcú. Doplnil, že nevie, či poslanec strany Smer-SD a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar plánuje ašpirovať na tento post, no dodal, že podľa neho by bol ako šéf SIS perfektný.