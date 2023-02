Sulíka vyjadrenie Čaputovej prekvapilo, to vraj len „parlamentný šašo“ Matovič vymýšľa jednu hlúposť za druhou

Šéf liberálov Richard Sulík (Sloboda a Solidarita) na štvrtkovej tlačovej besede uviedol, že vyhlásenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá žiada skorší termín predčasných parlamentných volieb, ho prekvapil.

„Dohoda bola urobená aj s ňou. Neviem, prečo sa rozhodla konať tak, ako si želá Robert Fico,“ čuduje sa Sulík. Zároveň si nemyslí, že v súčasnosti stvára vláda „nejaké strašidelné veci“, aby bol dôvod odvolať ju.

„Realita je taká, že v Národnej rade SR máme jedného parlamentného šaša, ktorý od dobroty nevie už čo so sebou a vymýšľa jednu hlúposť za druhou. Treba ho nechať vymýšľať až do septembra, aby celý národ pochopil, že takýto šašo do parlamentu nepatrí,“ dodal.