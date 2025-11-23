Fico odcestoval na samit EÚ a Africkej únie, svetoví lídri budú hovoriť o mieri, bezpečnosti aj migrácii

Na Slovensko sa Robert Fico vráti v utorok 25. novembra.
Predseda vlády Robert Fico odcestoval do africkej Angoly, kde sa v pondelok 24. a utorok 25. novembra koná Samit Európskej únie a Africkej únie. Ako informoval tlačový odbor Úradu vlády SR, hlavnou témou v poradí už siedmeho samitu štátov EÚ a AÚ je podpora mieru a prosperity prostredníctvom účinného multilateralizmu.

„Lídri krajín EÚ a AÚ budú v hlavnom meste Angoly Luande diskutovať o posilňovaní spolupráce v oblasti mieru, bezpečnosti, správe vecí verejných a multilateralizmu, ako aj o zabezpečovaní prosperity. Hovoriť budú aj o migrácii a mobilite,“ uviedol úrad vlády. Doplnil, že na Slovensko sa Robert Fico vráti v utorok 25. novembra.

