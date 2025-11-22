Danko chce hlavu Lajčáka. Kým bude poradcom Fica, na Úrad vlády nevstúpi

Kým bude poradca premiéra Miroslav Lajčák na Úrade vlády SR, podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) tam nepôjde. Deklaroval to v relácii Slovenskej televízie a rozhlasu Sobotné dialógy.
Slabosť pre Lajčáka a Šefčoviča
Šéf národniarov vyzýval predsedu vládyRoberta Fica (Smer-SD) na Lajčákovo odvolanie, a to v súvislosti s nedávno zverejnenou komunikáciou dnes už mŕtveho amerického finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Fico vyzval k opätovnému prešetreniu vraždy Kuciaka a jeho snúbenice, Krúpa označil premiérovo „blúznenie“ za trápne – VIDEO
„Pokiaľ viem, pán Lajčák je poradca pre národnú bezpečnosť, čo ma až desí,“ poznamenal Danko v relácii. Zdôraznil, že jeho výhrady k Lajčákovi nie sú osobné, ale profesionálne. „Nechápem slabosť Roberta Fica pre Lajčáka a Šefčoviča,“ dodal predseda SNS (Maroš Šefčovič, slovenský diplomat a eurokomisár – pozn. SITA).
Paralyzovanie koaličných rád
Danko sa tiež čuduje tiež, že premiér k nim stále trpí nejakou „zvláštnou láskou“, je presvedčený, že Fico musí vidieť, že niektoré veci v ich správaní neboli v súlade so záujmami vlády. „Neviem si predstaviť, že vkročím na úrad vlády, keď poradcom predsedu vlády má byť,“ vravel o Lajčákovi.
Erik Kaliňák nevidí dôvody, prečo by mal Miroslav Lajčák u Fica skončiť
Šéf národniarov ale zdôraznil, že premiér má právo vybrať si, no zároveň akcentoval, že vláda je orgánom nás všetkých. „Trvám na tom, že Lajčák musí vo svojej pozícii skončiť,“ uviedol Danko. Nemyslí si, že ide o paralyzovanie koaličných rád, tie sa podľa neho môžu konať aj v parlamente, ide mu, podľa jeho slov, o politické a principiálne gesto. Avizoval, že nepôjde ani na koaličnú radu, ktorá by sa mala konať v pondelok.