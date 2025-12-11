Fico nepodporí financovanie vojenských výdavkov Ukrajiny, predsedovi Európskej rady poslal list – VIDEO

Predseda vlády Robert Fico v liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi oznámil, že na nachádzajúcej Európskej rade nepodporí žiadne riešenie finančných potrieb Ukrajiny na roky 2026 – 2027, ktoré by zahŕňalo krytie vojenských výdavkov na nasledujúce roky.
Mierová politika
Súčasne rešpektuje suverénne právo každého členského štátu Európskej únie prijať na dobrovoľnej báze iné riešenie. Konflikt na Ukrajine nemá podľa neho vojenské riešenie, stratégia Európskej únie ku konfliktu je nesprávna a neúčinná a pokračovanie vojny je podľa premiéra Fica len nezmyselným zabíjaním bez posilňovania pozície Ukrajiny v prípadných mierových rokovaniach.
„Mierová politika, ktorú dôsledne presadzujem, mi bráni hlasovať za predlžovanie vojenského konfliktu, pretože poskytnutie desiatok miliárd eur na vojenské výdavky je predlžovaním vojny. Nehovoriac o skutočnosti, že použitie zmrazených ruských aktív môže priamo ohroziť americké mierové úsilie, ktoré priamo počíta s použitím týchto zdrojov na obnovu Ukrajiny,“ napísal v liste Fico.
Členstvo Ukrajiny v EÚ
Pripomenul, že Slovensko pomáha Ukrajine v mnohých oblastiach. Dodáva jej elektrickú energiu, reverzným tokom plyn, pracuje na novom energetickom prepojení, priamom vlakom spojení, na opravách hraničných prechodov a na našom území máme takmer dvestotisíc ukrajinských občanov, ktorí utiekli pred vojnou.
„Organizujeme spoločné rokovania vlád, zasielame humanitárnu pomoc a na bilaterálnej úrovni sme pripravení takto pokračovať. Sme jasní podporovatelia vstupu Ukrajiny do Európskej únie,“ uvádza v liste slovenský premiér a pripomína, že medzi členskými krajinami únie sú aj také, ktoré čím ďalej tým hlasnejšie vznášajú vážne výhrady k skorému členstvu Ukrajiny v Európskej únii.