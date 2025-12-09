Ukrajincov čaká tvrdá zima. Možno najťažšia od začiatku vojny, hovorí šéf ukrajinského plynárenstva

Moskva rozšírila útoky na energetickú sieť o plynárenské zariadenia, pričom intenzita náletov je vyššia než v predchádzajúcich rokoch.
Ukrajina môže podľa šéfa štátneho plynárenského operátora Naftogaz Sergija Koreckého čeliť najťažšej zime od začiatku ruskej invázie. Moskva rozšírila útoky na energetickú sieť o plynárenské zariadenia, pričom intenzita náletov je vyššia než v predchádzajúcich rokoch.

Útoky na energetickú infraštruktúru zosilneli

„Deštrukcia a straty ukrajinskej produkcie plynu sú významné. Obnova bude zdĺhavá,“ uviedol Koreckij v rozhovore pre AFP. Dodal, že opravy niektorých závodov si vyžiadajú až dva roky, keďže potrebujú špeciálne diely z Európy a USA. Podľa neho útoky od októbra pred začiatkom vykurovacej sezóny výrazne zosilneli, pričom počet rakiet sa počíta v stovkách.

Naftogaz odhaduje škody na plynárenskej sieti na 1,1 miliardy dolárov. Produkcia v roku 2025 bude „výrazne nižšia“ než 13,9 miliardy kubických metrov zaznamenaných v roku 2024. Kyjev musí preto importovať ďalšie štyri miliardy kubických metrov plynu za približne dve miliardy dolárov.

Cieľ je vyvolať paniku

Podľa analýzy AFP Rusko v posledných mesiacoch vypustilo rekordné množstvo dronov a rakiet. Koreckij zdôraznil, že ochrana rozsiahlych plynárenských zariadení pred útokmi je „nemožná“. Úrady uvádzajú, že počas vojny krajina stratila 40 až 50 percent produkcie plynu.

Výpadky elektriny sú časté v dôsledku plánovaných odstávok aj núdzových výpadkov po zásahoch do energetickej siete. „Jediným cieľom týchto útokov je vyvolať paniku a pripraviť Ukrajinu o plyn, elektrinu a teplo,“ dodal Koreckij.

