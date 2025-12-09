Ukrajincov čaká tvrdá zima. Možno najťažšia od začiatku vojny, hovorí šéf ukrajinského plynárenstva

Ukrajina môže podľa šéfa štátneho plynárenského operátora Naftogaz Sergija Koreckého čeliť najťažšej zime od začiatku ruskej invázie. Moskva rozšírila útoky na energetickú sieť o plynárenské zariadenia, pričom intenzita náletov je vyššia než v predchádzajúcich rokoch.
Útoky na energetickú infraštruktúru zosilneli
„Deštrukcia a straty ukrajinskej produkcie plynu sú významné. Obnova bude zdĺhavá,“ uviedol Koreckij v rozhovore pre AFP. Dodal, že opravy niektorých závodov si vyžiadajú až dva roky, keďže potrebujú špeciálne diely z Európy a USA. Podľa neho útoky od októbra pred začiatkom vykurovacej sezóny výrazne zosilneli, pričom počet rakiet sa počíta v stovkách.
Rusko v novembri proti Ukrajine zintenzívnilo útoky dronmi
Naftogaz odhaduje škody na plynárenskej sieti na 1,1 miliardy dolárov. Produkcia v roku 2025 bude „výrazne nižšia“ než 13,9 miliardy kubických metrov zaznamenaných v roku 2024. Kyjev musí preto importovať ďalšie štyri miliardy kubických metrov plynu za približne dve miliardy dolárov.
Cieľ je vyvolať paniku
Podľa analýzy AFP Rusko v posledných mesiacoch vypustilo rekordné množstvo dronov a rakiet. Koreckij zdôraznil, že ochrana rozsiahlych plynárenských zariadení pred útokmi je „nemožná“. Úrady uvádzajú, že počas vojny krajina stratila 40 až 50 percent produkcie plynu.
Výpadky elektriny sú časté v dôsledku plánovaných odstávok aj núdzových výpadkov po zásahoch do energetickej siete. „Jediným cieľom týchto útokov je vyvolať paniku a pripraviť Ukrajinu o plyn, elektrinu a teplo,“ dodal Koreckij.