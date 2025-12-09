Takáč: Je to úplne choré, že EÚ chce dávať viac peňazí na zbrojenie či Ukrajinu a menej pre sektor pôdohospodárstva - ROZHOVOR

Hosťom štúdia SITA bol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD), s ktorým sme sa rozprávali o aktuálnej situácii v agrorezorte, o novej spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie, ako aj o výzvach súvisiacich so vstupom Ukrajiny do EÚ.
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala poľnohospodárom vydávať rozhodnutia na priame podpory. Ide o jednu z najdôležitejších častí finančných prostriedkov, ktoré idú poľnohospodárom. „Vždy to bolo tak, že od 1. decembra sa začali vydávať rozhodnutia vyplácať priame platby poľnohospodárom. My sme zaviedli niečo, čo tu nebolo 20 rokov a to bolo to, že vyplácame poľnohospodárom preddavky ešte pred 1. decembrom,“ podčiarkol v úvode Takáč.
Minister pôdohospodárstva pripomenul, že keď nastúpili v roku 2023, na konci roka boli problémy s priamymi platbami, lebo neboli nastavené systémy, ktoré pripravovali ich predchodcovia za minulej vlády. „My sme to už druhým rokom zmenili tak, že za november dostali poľnohospodári vyplatených na preddavkoch pri priamych platbách viac ako 300 miliónov eur a v týchto dňoch sme niekde na úrovni okolo 440 až 450 miliónov eur vyplatených z celkovej obálky a to ešte nekončí december, čiže sme niekde na úrovni okolo 74 percent z celkovej alokácie, čo si v živote nevedeli predstaviť samotní poľnohospodári,“ vraví Takáč.
Priblížil, že mali veľa prípadov, že poľnohospodári telefonovali na PPA, že dostali nejaké peniaze. „Čiže priame platby ako také nie je téma na Slovensku, poľnohospodári tieto finančné prostriedky dostávajú veľmi rýchlo. V živote tak nedostávali. Verím, že tento rok sa nám podarí veľkú časť finančných prostriedkov ešte do konca decembra vyplatiť,“ hovorí šéf agrorezortu s tým, že týmto spôsobom zaviedli stabilitu pre sektor.
EÚ chce viac peňazí na zbrojenie
Podľa slov ministra aktuálne najväčší problém, ktorý je v agrosektore a s čím zvádzajú najviac súbojov, je nový návrh Európskej komisie z pohľadu nových finančných zdrojov v novom finančnom rámci od roku 2028 ako aj nová spoločná poľnohospodárska politika. „To, čo nám Európska komisia predstavila cez leto, že koľko peňazí chce dať do nového rozpočtu, tak to je také zvláštne. Je to taký úplný paradox, pre mňa nepochopiteľný, iracionálny a neviem si to vysvetliť,“ uviedol Takáč.
Štátny tajomník Šalitroš: Slovensko.sk je rozpadnutý dom. Hardvér nám doslova horel - ROZHOVOR
Ako upresnil, Európska komisia sa rozhodla zvýšiť si rozpočet o skoro 1 bilión eur. „Aj napriek tomu, že bude mať Európska komisia väčší rozpočet, tak o zhruba 30 percent menej peňazí chce dať pre sektor pôdohospodárstva, ale viacej na zbrojenie. To je úplne choré, že EÚ chce dávať viac peňazí na zbrojenie a menej peňazí pre sektor pôdohospodárstva, čiže menej peňazí na to, aby sme boli potravinovo sebestační,“ kritizoval Takáč.
Napriek tomu však šéf rezortu pôdohospodárstva verí, že ideologické rozhodnutia niektorých predstaviteľov Európskej komisie, ale aj predstaviteľov niektorých členských štátov sa zmenia.
18. decembra sa v Bruseli chystajú veľké protesty poľnohospodárov, ktoré ja ako minister jednoznačne podporujem. Budú to asi najväčšie protesty za 30 rokov. Budú tam desaťtisíce poľnohospodárov, tisíce kusov poľnohospodárskej techniky, ktorí budú v Bruseli protestovať v čase, keď sa tam budú najvyšší predstavitelia Európskej únie zúčastňovať samitu.
Takáč upozornil, že na základe novej spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorú EK predstavila v lete, všetko to, na čo sme boli doteraz zvyknutí, sa výrazne zmení. V tejto súvislosti kritizoval, že namiesto toho, aby EÚ pokračovala v tých dobrých veciach a zlepšila to, čo nefungovalo; robí práve opak a ide to celé prekopať.
„Najväčší problém pre Slovenskú republiku z pohľadu krajiny, ktorá historicky má najväčší podiel fariem, je napríklad stropovanie priamych platieb, je to úplne likvidačné pre 80 až 90 percent fariem na Slovensku,“ upozornil.
Vojna na Ukrajine a použitie ruských aktív
Ministra pôdohospodárstva sme sa pýtali ako hodnotí aktuálnu situáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine a čo si myslí o využití zmrazených ruských aktív, o ktorom už dlhodobo hovorí vedenie EÚ.
„Strana Smer-SD má kontinuálny názor od začiatku – čo najrýchlejšie ukončenie vojny a mier. Umelé predlžovanie tejto vojny nikomu nič neprinesie. Prinesie len viacej mŕtvych, viacej nešťastia a viacej strát. Každá aktivita, ktorú vytvára alebo sa snaží priniesť americký prezident, čínsky prezident, turecký prezident, alebo množstvo ďalších iných politikov, my samozrejme vítame,“ hovorí Takáč.
EÚ má podľa jeho slov snahu naďalej podporovať zbrojenie a vojnu. „Nezachytil som nijaké intenzívnejšie snahy predstaviteľov EÚ trvať na tom, aby sa tá vojna ukončila. Aby tlačili na jednu, alebo na druhú stranu z pohľadu, aby boli možno súčinní aj s inými politikmi z iných veľmocí,“ poznamenal Takáč, ktorý napriek tomu verí, že snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa prinesú očakávaný mier na Ukrajine.
V súvislosti s témou zmrazených ruských aktív Takáč uviedol, že je neprijateľné, aby sa aktíva využili tak, ako to navrhujú niektorí predstavitelia EÚ, teda na opätovné zbrojenie Ukrajiny. „Využitie týchto finančných prostriedkov je podľa mňa bezprecedentný krok, ktorý sme tu ešte v živote nemali. Neviem si predstaviť, kde by to viedlo,“ podčiarkol.
Vstup Ukrajiny do EÚ
Viaceré členské štáty podporujú vstup Ukrajiny do EÚ, no málokedy sa hovorí o tom, že to bude veľká výzva najmä z hľadiska financií a konkurencie, ak Ukrajina bude súčasťou Únie.
„V prvom rade treba povedať, že my v Smere podporujeme vstup Ukrajiny do EÚ, ale samozrejme pri zachovaní všetkých podmienok a dodržania prístupových krokov,“ uviedol šéf agrorezortu a zároveň upozornil, že pre Slovensko, ktoré priamo susedí s Ukrajinou, môže byť potenciálny vstup Ukrajiny do EÚ veľkou výzvou najmä čo sa týka sektoru pôdohospodárstva.
„Dobre vieme, aké tam majú plochy, akú tam majú černozem, ako to tam majú celé nastavené. Toto je veľká výzva, toto je veľký problém, ktorý môže spôsobiť pre EÚ, a hlavne aj v kontexte financií. Keď máme teraz nejaký balík peňazí, ktorý rozdeľujeme na nejakú plochu pre poľnohospodárov v EÚ, a že by ten balík sa mal rozdeliť ešte pre tretinu Ukrajiny, neviem si to predstaviť,“ zamýšľal sa ďalej.
Korupcia na Ukrajine
EÚ plánuje dať ďalšie miliardy eur na Ukrajinu, no v kontexte masívnych korupčných škandálov sa časť verejnosti obáva toho, aby naše peniaze neskončili vo vreckách nejakých ukrajinských oligarchov či vyvolených osôb.
„To, ako to tam funguje z pohľadu toho, že aj najbližší ľudia prezidenta Zelenského čelia takýmto obvineniam, sú podozriví, a aj skončili vo funkciách, niečo asi ukazuje,“ poznamenal ďalej minister, ktorý si želá čo najskorší mier, nedávať ďalšie miliardy na zbrojenie na Ukrajinu, ale skôr v súčinnosti s európskymi krajinami sa po skončení vojny podieľať na obnove tak, aby tam bol aj stály dozor z pohľadu využitia finančných prostriedkov.
Ukrajina je dlhodobo jedna z krajín, ktorá je z pohľadu korupcie najkorupčnejšia krajina na svete. Je to tam reálny problém. Je tam už asi štvrtý minister pôdohospodárstva za dva roky, odkedy som vo funkcii ministra, kedy prvý skončil tak, že tiež tam bola nejaká korupcia z pohľadu nejakých pozemkov a ďalších vecí.
