Fico napísal otvorený list predstaviteľom Európskej únie. Tiché akceptovanie rozhodnutia Zelenského je iracionálne, kritizuje premiér

Tiché akceptovanie jednostranného rozhodnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je absolútne iracionálne a nesprávne, a bude viesť k napätiu a recipročným opatreniam. Napísal v otvorenom liste slovenský predseda vlády Robert Fico, ktorý ho adresoval predstaviteľom Európskej únie.

Poukázal tiež na to, že rozhodnutie bude mať výrazný negatívny dopad na konkurencieschopnosť Európskej únie, aby držala krok s prudko sa rozvíjajúcimi krajinami sveta. Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu podľa neho viac poškodí Európsku úniu ako Rusko.

„Jednostranné zastavenie tranzitu cez Ukrajinu smerom na Slovensko oberie európskych občanov, podniky a infraštruktúru o desiatky miliárd eur ročne, Ukrajinu takmer o 800 miliónov eur a možnosť dovozu plynu z Európy a Slovensko ročne o viac ako 400 miliónov eur na tranzitných poplatkoch a výrazne nad 1 miliardu eur na cene komodity. Strata spôsobená Ruskej federácii bude predstavovať len okolo 2 miliardy eur, teda približne len 3% zo všetkých strát spôsobených 27 členským štátom EÚ,“ upozorňuje slovenský predseda vlády.

Nárast ceny komodity by bol podľa Fica v prípade Slovenska výrazne vyšší, ako je uvádzaný benchmark nemeckého a holandského trhu. Tiež by pravdepodobne prestala existovať aj reálna možnosť exportovať plyn z Európy na Ukrajinu, a tým pádom by sa musel náš východný sused spoliehať výlučne na svoju vlastnú ťažbu.

Premiér Fico zároveň vyslovil presvedčenie, že je v záujme všetkých občanov Európskej únie, aby európske úsilie podporovať Ukrajinu prebiehalo racionálne a nie formou sebadeštruktívnych a mimoriadne poškodzujúcich gest.