Fico chápe nervozitu koaličných partnerov, dohody však treba dodržiavať – VIDEO

Predseda vlády Robert Fico chápe nervozitu koaličných partnerov, ktorým sa rozpadli poslanecké kluby a obávajú sa o svoje preferencie, ak má však koalícia pokračovať, je potrebné dodržiavať dohody. Uviedol to na tlačovej konferencii s poukazom na kritiku transakčnej dane zo strany SNS aj Hlasu-SD.

„Nemôže sa už opakovať, že pri konsolidácii alebo pri čomkoľvek inom sa dohodneme na koaličnej rade, schválime to v národnej rade a potom si niekto pozrie preferencie a tri články v novinách a dostane strach. Kto sa bojí, nech nechodí do lesa, A najmä nie do politického lesa,“ vyhlásil Fico.

Premiér zároveň zdôraznil, že on nikdy nepôjde do rétoriky, ktorú počuje od koaličných partnerov. „Ale odmietam, aby niekto na úkor Smeru-SD si vo vnútri vo vládnej koalícii riešil svoje vnútorné problémy, ktoré vo vlastných stranách majú a ktoré sú možno spojené s tým, že sa im nedarí tak, ako by sa im dariť malo alebo chcelo,“ skonštatoval Fico.

Predseda vlády tiež povedal, že je pripravený diskutovať o všetkom. „Ale najhoršia politická smrť je vydesením alebo vyplašením,“ dodal Fico s tým, že bude dôsledne žiadať dodržiavanie dohôd.