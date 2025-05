Medzi Ficom a Pellegrinim nie je podľa Richtera žiadna vojna a vyjadril sa aj k preferenciám Smeru

Vzťahy premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a prezidenta Petra Pellegriniho sú štandardné, rešpektujú jeden druhého. Myslí si to poslanec a predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter. „Nezaznamenal som, že by tu bola nejaká vojna,“ uviedol v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy v súvislosti s tým, že v posledných týždňoch hlava štátu vrátila do parlamentu napríklad zákon o covidových amnestiách či rente pre generálneho prokurátora.

Fico rešpektuje prezidentovo veto, chce ho však prelomiť

Predseda vlády v tejto súvislosti uviedol, že rešpektuje prezidentovo veto, no bude apelovať na prelomenie jeho veta v parlamente. Podľa Richtera sa v súvislosti s vetovanými zákonmi sa treba baviť o jednotlivých výhradách prezidenta a potom o zákone ako celku.

„Je otázka, ako sa koalícia rozhodne, a k tomu musí prísť koaličná rada, ako ku konkrétnym pripomienkam prezidenta pristúpi,“ myslí si. Súhlasí s premiérom, že veto treba prelomiť. Hlava štátu podľa jeho slov vystupuje nadstranícky, považuje za potrebné rešpektovať Pellegriniho ústavné právo (veta).

Viskupič kritizuje rentu ako príklad papalášstva

Richterov diskusný oponent Marián Viskupič (Sloboda a Solidarita) je toho názoru, že v čase konsolidácie by nemali byť vytvárané nové výdavky v podobe renty pre premiéra či pre generálneho prokurátora. „Renta je v prvom rade exemplárny prípad papalášstva,“ vyjadril sa.

Na koalíciu apeloval, aby neprelamovala prezidentovo veto. Viskupič tiež v relácii tvrdil, že sa rozpráva aj o rente pre guvernéra NBS. „Ja verím, že kvôli tomto prehráte voľby, pán Richter. Toto ľudia vnímajú,“ obrátil sa na svojho diskusného oponenta. „Tento návrh treba vidieť v kontexte ďalších návrhov, ktoré mali prísť, a ktoré sa majú týkať prokurátorov a sudcov“ oponoval Richter v súvislosti s rentou pre generálneho prokurátora a pokles preferencií Smeru pripisuje tomu, že sú pri moci už rok a pol a museli prijímať aj viaceré nepopulárne opatrenia.