Vládna koalícia sama ústavu nezmení, Richter považuje kompromis s KDH za nevyhnutný

Predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter kladne zhodnotil rokovania s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) k zmenám Ústavy SR. Ako ďalej uviedol v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy, kresťanskí demokrati prišli s vlastným pozmeňujúcim návrhom, ktorý v súčasnosti posudzujú odborníci na legislatívu na Úrade vlády.

„Kompromis je nevyhnutný, pretože 90 hlasov koalícia jednoducho nemá,“ podotkol (na zmenu ústavy je potrebných viac ako 90 hlasov poslancov parlamentu, vládna koalícia disponuje 79 – pozn. SITA). Návrhy predložené KDH sú podľa neho prijateľné.

Do diskusií sa zapojili aj koaliční partneri

Pripomenul tiež, že s návrhmi prišli aj koaliční partneri Smeru, napríklad Hlas-SD prišiel s návrhom aj na zmenu volebných obvodov. Richter je toho názoru, že tieto veci by mali byť riešené v rámci samostatnej diskusie, považuje za potrené nájsť aj zhodu s opozíciou vzhľadom na to, že volebná legislatíva by mala platiť na dlhšie obdobie.

Poslanec Marián Viskupič (Sloboda a Solidarita) apeloval na opozičných poslancov, aby „nenaskočili na túto hru Roberta Fica„ a zmeny ústavy nepodporili. Považuje to za vytváranie zástupného problému, pričom poukázal na súčasné problémy Slovenska, no navrhované ústavné zmeny, napríklad ukotvenie dvoch pohlaví, medzi nimi ale podľa neho nie sú.

Novela ústavy prináša zmeny v oblasti práv a rodiny

Považuje tiež za dehonestáciu ústavy, ak by boli v druhom čítaní pozmeňujúcim návrhom dopĺňané ďalšie veci, ktoré v pôvodnom návrhu neboli. Richter odmietol, že by o návrhu rokovali s hnutím Slovensko. „Neprejavili záujem,“ povedal, očakáva však podporu od poslancov Kresťanskej únie (zvolení na kandidátke matovičovcov) Anny Záborskej a Richarda Vašečku.

Novela ústavy by mala zaviesť uznávanie len dvoch pohlaví, a to muža a ženy. Zároveň zaručuje rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ak by novela ústavy prešla legislatívnym procesom, maloleté dieťa by si po novom mohli osvojiť len manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve.

Osvojiť dieťa si bude môcť aj pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Vo výnimočných prípadoch si dieťa bude môcť osvojiť aj osamelá osoba, a to v prípade, ak je osvojenie v záujme dieťaťa. Do ústavy by mohol pribudnúť aj odsek, podľa ktorého, „rodičia majú právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami a školskými zariadeniami, ak je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu“. Zároveň bude na výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania potrebný súhlas zákonného zástupcu.