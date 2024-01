Podporil som mierový plán Zelenského, hoci je nerealistický. Fico by však blokoval vstup Ukrajiny do NATO (video)

Slovenský premiér Robert Fico vo svojom vyhlásení uviedol, že stredajšiemu stretnutiu s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom predchádzala veľká nervozita, ktorú majú na svedomí slovenské médiá. Tvrdí, že tunajší novinári „oddeľujú zrno od pliev a potom tie plevy zverejňujú“.

Premiér informoval, že s jeho ukrajinským náprotivkom majú na niektoré témy rozdielne názory. „Predovšetkým je to názor na samotnú vojnu na Ukrajine. Zopakoval som predsedovi ukrajinskej vlády, že neverím vo vojenské riešenie tohto konfliktu,“ uviedol.

Vstup do NATO by blokoval

Tvrdí, že jeho vláda podporí každý jeden mierový plán. „Aj preto som bez zaváhania podporil mierový plán prezidenta Ukrajiny Zelenského, hoci som presvedčený, že nie je realistický,“ povedal.

Rozdielne názory mali predsedovia vlád na prípadné členstvo Ukrajiny v NATO. Fico si myslí, že náš východný sused by ma byť nezávislý, prosperujúci a slobodný.

„Takáto Ukrajina by bola najlepšia. Predovšetkým by v žiadnom prípade nevyvolávala, ako prípadný členský štát NATO, akékoľvek dôvody na rozšírenie konfliktu do svetových rozmerov,“ myslí si. Premiér zopakoval, že vstup Ukrajiny do NATO by ako predseda vlády blokoval.

Žiadne zbrane nepošleme

Ďalej informoval, že bez akéhokoľvek zaváhania v Európskej rade podporil európsku perspektívu Ukrajiny, o čom sa aj bližšie rozprával so Šmyhaľom.

Naďalej platí, že slovenská vláda Ukrajine žiadne zbrane nepošle, sústrediť sa chce na civilnú a humanitárnu pomoc. Takúto pomoc v objeme 200-tisíc eur dnes odovzdal ukrajinskej vláde.

„Fyzicky to predstavuje asi 20 ton humanitárneho materiálu. Taktiež bude doručených osem sanitiek a ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí preplatilo kúpu odmíňovacích zariadení Božena,“ informoval.