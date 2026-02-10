Fico, Babiš a Stocker sa zhodli: Európska únia musí riešiť slabú konkurencieschopnosť- VIDEO

Traja premiéri štátov Slavkovského formátu sa dohodli na deklarácii, ktorá jasne pomenúva ich postoje k nadchádzajúcemu samitu a priority, ktorým sa treba venovať. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) to uviedol po rokovaní predsedov vlád štátov Slavkovského formátu, na Úrade vlády SR privítal rakúskeho spolkového kancelára Christiana Stockera aj českého premiéra Andreja Babiša. Predseda slovenskej vlády na tlačovej besede hovoril najprv o Európskej únii (EÚ), prízvukoval, že vláde SR mimoriadne záleží na budúcnosti Únie.
Ambiciózne klimatické ciele
„Ak nám na niečom úprimne záleží, máme aj povinnosť úprimne hovoriť v akom stave je EÚ,“ povedal. V tomto smere spomenul problémy s konkurencieschopnosťou EÚ v globálnom meradle, za tú si podľa jeho slov môžeme sami, keďže sme si nastavili ambiciózne klimatické ciele, v dôsledku čoho nás ale podľa Fica predbiehajú ďalšie regióny sveta.
Vyjadril obavy nad tým, ako bude Únia vyzerať nie o niekoľko rokov, ale už v najbližších mesiacoch a v roku 2027. Poukázal na závislosť malých otvorených ekonomík od tých veľkých, v súvislosti s ich vývojom vyjadril obavy.
„Ak hovoríme, že EÚ je slabá, nehovoríme len o konkurencieschopnosti. Sme slabí aj pre to, lebo nie sme schopní mať vlastnú suverénnu zahraničnú politiku EÚ. Nie sme schopní formulovať spoločné stanoviská, ktoré by nás zjednocovali. Sú témy, ktoré nás výrazne rozdeľujú,“ vyjadril sa. Únii vytkol aj nedostatok politického líderstva, podľa jeho slov sa zahraniční partneri radšej obracajú na predstaviteľov jednotlivých štátov pri bilaterálnych rokovaniach, než na EÚ ako celok.
Neformálny samit
„Pôsobíme ako stádo oviec bez pastiera,“ myslí si slovenský premiér. Na spoločnom rokovaní sa s ďalšími dvomi premiérmi dotkli témy neformálneho samitu, ktorý vo štvrtok prebehne v Belgicku. Fico nemenoval všetky body, no spomenul bod, na ktorý on osobne kládol dôraz „aby sme spustili vo štvrtok delostreleckú paľbu smerom k EÚ“, a to v otázke cien elektrickej energie. Slovenský premiér poukázal, že konkurencieschopnosť nemožno zlepšiť bez dostupnej elektrickej energie.
„Ak nič iné, len jeden neformálny záver by bol vo štvrtok dosiahnutý, a to že pristúpime k zníženiu cien elektrickej energie, tak budem považovať neformálny samit za obrovský úspech s tým, že potom by sa formálne závery prijali na štandardnom samite, ktorý bude v marci v Bruseli,“ povedal. Fico tiež uvítal iniciatívu českého premiéra Babiša, v podobe listu adresovaného premiérom, týkajúci sa témy emisných povoleniek.
Doplnil, že za vládu SR zaslali list predsedníčke EK Ursule von der Leyen, kde hovorili o možnosti nastavenia niekoľkoročných „prázdnin“ počas ktorých by sa systém emisných povoleniek neuplatňoval. Spomenul aj systém ETS 2, ktorý by sa mal dotýkať fyzických osôb, podľa Ficových slov to považujú za veľmi škodlivý nápad.
Dôležitosť automobilového priemyslu
Fico na záver uviedol, že dnes doručujú spoločné stanovisko štátov Slavkovského formátu predsedníčke EK aj ostatným, týka sa napríklad aj automobilového priemyslu či spoločného európskeho trhu. Stocker potvrdil, že sa venovali problematike konkurencieschopnosti Európy a EÚ, túto tému považuje za kľúčovú.
„Spolu sme dospeli k záveru, že chceme naše stanoviská intenzívne zakomponovať do európskeho diskurzu. Len vtedy, keď budeme vystupovať spoločne a konštruktívne, dokážeme aj na európskej úrovni dosiahnuť viac, ako keby sme postupovali izolovane“ uviedol, zdôrazňujúc, že zníženie cien energií, najmä elektriny, je na vrchole priorít.
Rakúsko sa podľa neho hlási k transformácii a ďalším klimatickým cieľom, no tá podľa neho ide ruka v ruke s konkurencieschopnosťou a musí nechať dýchať aj priemysel. Zasadzuje sa za predĺženie emisných povoleniek tak, aby bola Európa aj naďalej atraktívna na podnikanie. Klimatické ciele podľa neho budú na nič, ak nebudeme schopní produkovať, apeluje na pragmatickosť a realizmus, najmä v oblasti automobilového priemyslu, ktorý je obzvlášť v strednej Európe veľmi dôležitý.
Aktuálne hospodárske výzvy
Ten musí byť otvorený novým technológiám. Stocker tiež vyzval na podporu malých a stredných podnikov v dodávateľskom reťazci, apeloval najmä na zjednodušenie procesov. Český premiér Babiš v rámci svojho vyjadrenia podrobil kritike ceny emisných povoleniek aj ETS 2. Zdôraznil, že štvrtkový samit je len začiatkom ich iniciatívy.
„Musíme bojovať a získavať ďalších spojencov. Presvedčiť ďalších o nejakej aliancii priateľov konkurencieschopnosti,“ akcentoval Babiš. Rovnako zdôraznil potrebu chrániť európsky priemysel proti nekalej konkurencii. „Pokiaľ sa nespamätáme, európsky priemysel to neustojí. Voči Ázii, Číne, Spojeným štátom,“ myslí si.
Ako sa uvádza vo vyhlásení zo stretnutia predsedov vlád Českej republiky, Rakúskej republiky a Slovenskej republiky, diskutovali spoločne o aktuálnych hospodárskych výzvach a pracovali na riešeniach na zvýšenie priemyselnej konkurencieschopnosti Európy pred neformálnym stretnutím lídrov EÚ, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12. februára 2026.
Kľúčové oblasti pre naplnenie potenciálu
„Česko, Rakúsko a Slovensko, nachádzajúce sa v srdci Európy, výrazne profitovali z členstva v Európskej únii a z jednotného trhu. Preto zdôrazňujeme náš silný záväzok ku konkurencieschopnej, odolnej a udržateľnej európskej ekonomike. Vzhľadom na pretrvávajúce geopolitické neistoty, rastúci protekcionizmus a štrukturálne výzvy však vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad stratou konkurencieschopnosti Európy. Pokiaľ sa tento trend nepodarí rýchlo zvrátiť, Európska únia zlyhá aj pri riešení ďalších výziev, pri ktorých občania očakávajú riešenia. Konkurencieschopnosť európskej ekonomiky je rozhodujúca pre rast, blahobyt a prosperitu. Obnovenie hospodárskej sily prostredníctvom cielených politických opatrení musí byť našou najvyššou prioritou v tomto roku ako aj nasledujúcich rokoch,“ píše sa vo vyhlásení.
Premiéri troch štátov tiež vyjadrili presvedčenie, že lídri by na nadchádzajúcom stretnutí mali identifikovať niekoľko oblastí, ktoré sú podľa nich kľúčové pre uvoľnenie plného potenciálu európskej ekonomiky.
Konkurencieschopnosť v centre
V stanovisku menujú znižovanie cien energií, úpravu zelenej tranzície, podporu priemyslu a posilnenie konkurencieschopnosti automobilového sektoru, taktiež znižovanie administratívnej a regulačnej záťaže a posilnenie investícií a inovácií, aj dokončenie jednotného trhu.
Spoločne tiež premiéri deklarovali pripravenosť konštruktívne prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti Európy. Neformálne stretnutie lídrov EÚ vítajú ako fórum na poskytovanie usmernení k zásadným hospodárskym politikám.
„Európska únia má jasnú zodpovednosť presadzovať viac hospodársky orientovaný prístup, klásť konkurencieschopnosť do centra svojich politík prostredníctvom menšej a lepšej regulácie, konkrétnej podpory silnej priemyselnej základne a zabezpečenia dostupnej energie pre priemysel a občanov,“ uzavreli stanovisko.