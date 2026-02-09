Premiér Fico sa stretol s novým veľvyslancom Ruskej federácie, opätovne zdôraznil význam konštruktívneho dialógu – FOTO

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa v pondelok stretol s novým veľvyslancom Ruskej federácie v SR Sergejom Vadimovičom Andrejevom. Premiér pri tejto príležitosti opätovne zdôraznil význam konštruktívneho dialógu, ktorý ma záujem viesť slovenská vláda s ruskou stranou. Informoval o tom Úrad vlády SR.
Predseda vlády informoval, že sa pripravujú všetky opatrenia na obnovenie činnosti medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, riešia sa praktické otázky vzájomných rusko-slovenských vzťahov, ako je napríklad starostlivosť o ruské vojenské cintoríny či spolupráca v oblasti kultúry. Predmetom stretnutia bola aj diskusia o oslavách oslobodenia Bratislavy a víťazstva nad fašizmom v Moskve.