Svet mocných a mizogýnnych mužov je len dočasný. Čím viac žien a mužov sa spojí, tým skôr to bude minulosťou, vyhlásila Plaváková - VIDEO, FOTO

Poslankyňa za Progresívne Slovensko (PS)Lucia Plaváková je presvedčená o tom, že mocní muži si chcú udržať svoju moc aj preto, aby ju mohli nad ženami vykonávať.
„Musím povedať, že je pre mňa stále ťažšie a ťažšie vidieť v našom parlamente, ale aj široko ďaleko vo svete, všetkých tých chlípnych mocných mužov, ktorým príde v poriadku stýkať sa so sexuálnym predátorom či dokonca sa podieľať na sexuálnom zneužívaní žien a dievčat. Alebo sa “iba” smiať, keď chceme vyjadriť podporu obetiam sexuálneho predátora. Či odmietať všetky návrhy na pomoc obetiam násilia. Stále viac mám pocit, že ich dno fakt neexistuje,“ píše Plaváková v úvode svojho príspevku na sociálnej sieti.
Títo muži sa podľa slov Plavákovej len tvária ako ochrancovia žien a rodiny, no v skutočnosti si chránia iba seba a „moc, ktorú si chcú udržať aj preto, aby ju mohli stále nad ženami vykonávať“.
Fico na hodine otázok
Poslankyňa PS ďalej pripomenula, že sa v parlamente na hodine otázok pýtala premiéra Roberta Fica na jeho reakciu na dlhodobé priateľské vzťahy jeho blízkeho poradcu Miroslava Lajčáka so sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. “Jeho odpoveď? “Ja nemám telefón, nepíšem esemesky, dokonca sa stránim aj mailovaniu a čo si kto píše, za to ja nenesiem zodpovednosť,” vyčítala Plaváková.
Progresívci podali trestné oznámenie v súvislosti s prepojeniami Epsteina na Slovensko, Demokrati žiadajú zvolanie Bezpečnostnej rady – VIDEO
V tejto súvislosti tiež kritizovala, že Fico mal už veľa možností odsúdiť zvrhlé konanie Epsteina a udržiavanie kontaktov s ním, ale nespravil to ani raz. „Môže bľabotať koľko chce o dvoch pohlaviach. Vytetovať si ich aj na čelo. A stále zostane človekom, ktorý nielenže nežije žiadnou tradičnou rodinou, ale legitimizuje zvrhlosti páchané na ženách. Robert Fico má rád príslovia. Tak jedno pre neho: “kto mlčí, ten svedčí”,“ odkázala premiérovi Plaváková.
Poslankyňa PS následne vyjadrila nádej, že tento svet mocných a mizogýnnych mužov je našťastie len dočasný. „Čím viac žien sa spojí a nedá sa nimi odradiť. A čím viac mužov sa odmietne k nim pridať, tým skôr budú minulosťou,“ uzavrela svoj príspevok Plaváková.
Nelegálna migrácia znížila bezpečnosť žien
Vzápätí sa pod statusom Plavákovej objavili kritické komentáre, kde poslankyni PS vyčítali, že ak sa pasuje do role ochrankyne žien, prečo schvaľuje nelegálnu migráciu, ktorá výrazne znížila bezpečnosť obyvateľov EÚ – najmä žien, a je spojená s nárastom vrážd a sexuálneho násilia páchaného na ženách.
Šimečka žiada od Fica odpovede, pýta sa na predátora Epsteina aj nacionalistu Bannona – VIDEO
„Na Slovensku heterosexuálny Slovák v priemere zabije 1 ženu (partnerku/ex-partnerku) každý mesiac. Počet znásilnení je cca. 10 mesačne. A to sú len tie nahlásené. Takže my skutočne k vraždám žien a znásilneniam nepotrebujeme nelegálnu migráciu. Bohato si “vystačíme” so slovenskými mužmi,“ prekvapila odpoveďou na sociálnej sieti Plaváková.