Fico privítal rakúskeho spolkového kancelára Christiana Stockera, pridal sa k nim aj Babiš – FOTO

Rokovanie s rakúskym kancelárom je zamerané na posilnenie slovensko-rakúskej spolupráce v oblasti hospodárstva, energetiky, cezhraničnej spolupráce, a na aktuálne otázky európskej politiky.
Predseda vlády Robert Fico privítal rakúskeho spolkového kancelára Christiana Stockera na Úrade vlády SR v Bratislave. Rokovanie s rakúskym kancelárom je zamerané na posilnenie slovensko-rakúskej spolupráce v oblasti hospodárstva, energetiky, cezhraničnej spolupráce, a na aktuálne otázky európskej politiky.

Lídri budú rokovať aj o možnostiach ďalšieho rozvoja vzájomných vzťahov, o spoločných projektoch v pohraničných regiónoch a o spolupráci v rámci Európskej únie.

Okrem Stockera privítal predseda vlády aj českého premiéra Andreja Babiša. Stretli sa už na začiatku roka 2026 v Bratislave, kde obaja vyjadrili ambíciu opätovne rozbehnúť Slavkovský formát (S3), ktorý združuje Slovensko, Česko a Rakúsko. Slavkovskému formátu aktuálne predsedá Slovensko, a to do 30. júna 2026.

