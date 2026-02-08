Raši odmieta tému voľby generálneho prokurátora pred voľbami, podľa neho bude čas až po hlasovaní

Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho nepovažujú voľbu nového generálneho prokurátora v tomto volebnom období za tému. V relácii O 5 minút 12 v Slovenskej televízii a rozhlase tiež uviedol, že po parlamentných voľbách bude dostatok času na zvolenie nového generálneho prokurátora.
Možnosť takejto voľby ešte v aktuálnom volebnom období v ostatnom čase naznačili niektorí predstavitelia koalície, predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa vyjadril, že v súčasnosti Maroša Žilinku nemožno odvolať. Súčasnému generálnemu prokurátorovi Žilinkovi sa má funkčné obdobie skončiť v decembri roku 2027, parlamentné voľby by mali byť na jeseň daného roka.
„Koalícia, ani opozícia, nemá ani chváliť, ani karhať generálneho prokurátora,“ zdôraznil Raši v súvislosti s tlačovými konferenciami Žilinku aj bratislavského krajského prokurátora počas tohto týždňa, a následnými reakciami niektorých politikov, napríklad premiéra, ktorý sa vyjadril, že prokuratúra vstúpila do politického boja.
Predseda parlamentu tiež akcentoval, že nechce spochybňovať prácu prokuratúry, je však toho názoru, že niektoré veci by sa nemuseli riešiť na tlačových besedách, ale na pracovných stretnutiach. „Myslím si, že tieto vyjadrenia neboli šťastné,“ dodal.