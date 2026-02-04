Premiér Babiš hovoril s prezidentom Pavlom, Motorista Turek ministrom nikdy nebude

Český premiér Andrej Babiš uviedol, že o zahraničnej politike chce s prezidentom Petrom Pavlom rokovať priamo a individuálne. Koordinačné schôdzky ústavných činiteľov na Pražskom hrade sa podľa neho v praxi neosvedčili, píše web ČT24.
Rokovanie s prezidentom nadviazalo na udalosti z minulého týždňa, keď Pavel zverejnil textové správy, ktoré jeho poradcovi posielal minister zahraničných vecí Petr Macinka. Prezident ich označil za mimoriadne závažné a za pokus o vydieranie.
Čestný prezident Turek
Obsah správ sa týkal nominácie čestného prezidenta hnutia Motoristi Filipa Turka na post ministra životného prostredia, ktorú Pavel odmieta. Komunikáciu zverejnila prezidentská kancelária. Macinka svoje vyjadrenia za vydieranie nepovažuje, neplánuje sa ospravedlniť ani odstúpiť z funkcie.
Babiš zároveň vyhlásil, že prezident Turka ministrom nikdy nevymenuje. „Otázka Turka vo vláde je podľa môjho názoru uzavretá, pretože pán prezident nie je ochotný ho vymenovať za ministra, takže toto je už minulosť a nebudeme sa k tomu vracať,“ povedal premiér.
Zákopová vojna
Minulý týždeň tiež uviedol, že vláda zložená z hnutí ANO, SPD a Motoristi nemá záujem na „zákopovej vojne“ medzi Strakovou akadémiou a Pražským hradom. Macinkove správy označil za nešťastne formulované, no zároveň povedal, že chápe rozčarovanie Motoristov z toho, že Turek nebol vymenovaný za ministra. Opozícia medzitým žiada Macinkovu rezignáciu a vyvolala hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde.
Po stretnutí na Hrade sa obaja politici presunuli na zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu, ktoré sa konalo v sídle Úradu vlády. Babiš v pondelok informoval, že začiatok rokovania posunul na 9.30 hod., aby mal viac času na predchádzajúce stretnutie s prezidentom.