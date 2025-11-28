Fiačan v pléne apeloval na poslancov, súd pre neobsadené miesto nemôže prijať meritórne rozhodnutia

ÚS SR: Uznesenie k novele Trestného zákona
Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan počas tlačovej besedy na Ústavnom súde Slovenskej republiky v Košiciach k uzneseniu pléna ústavného súdu, ktoré sa týka novely Trestného zákona (PL. ÚS 3/2024). Košice, 6. marec 2024. Foto: archívne, SITA/Viktor Zamborský.
Predseda Ústavného súdu (ÚS) SRIvan Fiačan vystúpil vo štvrtok v pléne parlamentu, a apeloval na poslancov, aby zvolili kandidátov na sudcu ústavného súdu. ÚS SR má totiž od 1. októbra 2023 jedno neobsadené miesto sudcu.

Národná rada nie je už viac ako dva roky schopná splniť si svoju ústavnú povinnosť zvoliť potrebný počet kandidátov na jedno uvoľnené miesto sudcu ústavného súdu a následne týchto kandidátov navrhnúť pánovi prezidentovi, aby ten mohol chýbajúceho sudcu vymenovať,“ skonštatoval Fiačan. Poukázal tiež na to, že neúplnosť pléna výrazne vplýva na rozhodovaciu činnosť súdu.

Ako predseda ústavného súdu upozornil počas svojho vystúpenia, ÚS SR už v dvoch veciach s vážnym celospoločenským dosahom v konaní o súlade právnych predpisov nie je schopný prijať meritórne rozhodnutie. Žiadny návrh na rozhodnutie totiž nezískal podporu potrebnej väčšiny siedmich hlasov sudcov.

„Znamená to, že už dlhšiu dobu nie je odstránená právna neistota v tom, či tieto právne predpisy sú, alebo nie sú v súlade s ústavou alebo medzinárodnými predpismi,“ ozrejmil Fiačan. Na záver vystúpenia skonštatoval, že predmetný stav nie je žiaduci. Apeloval na relevantné politické subjekty aj NR SR, aby si splnila svoju ústavnú povinnosť.

