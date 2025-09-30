Fiačan: Schválená novela ústavy je presne ten prípad, ktorý by si možno vyžadoval referendum

Predseda Ústavného súdu SR Fiačan zároveň vyhlásil, že ho mrzí spôsob prijatia novely, ktorý bol podľa neho nedôstojný.
SÚDY: Zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan počas brífingu po neverejnom zasadnutí pléna Ústavného súdu na tému: Rozhodnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týka novely Trestného zákona (PL. ÚS 3/2024). Košice, 3. júl 2024. Foto: SITA/Viktor Zamborský
Schválená novela Ústavy SR týkajúca sa kultúrno-etických otázok je presne ten prípad, ktorý by si možno vyžadoval referendum. Pre médiá to v utorok skonštatoval predseda Ústavného súdu SRIvan Fiačan.

Najslabšie chránená ústava

Novela totiž podľa neho rieši problematiku ľudských práv, ako aj vzťahu vnútroštátneho práva a práva Európskej únie. Fiačan zároveň vyhlásil, že ho mrzí spôsob prijatia novely, ktorý bol podľa neho nedôstojný.

„Zase sa ukázalo, že naša ústava je najslabšie chránená v rámci nášho európskeho priestoru, pretože na prijatie takejto novely stačí 90 hlasov a inak sa ten legislatívny proces nelíši od bežného legislatívneho procesu. Takže v tomto smere mám výhrady,“ skonštatoval šéf ústavného súd.

Novela v rozpore s medzinárodným právom

Doplnil, že ústava chráni také hodnoty, ako je demokracia alebo právny štát, ale nevie ochrániť samú seba. Spomenul pritom napríklad pozmeňujúce návrhy, ktoré podľa niektorých aktérov menili až 80 percent obsahu pôvodných vládou schválených návrhov.

„Keď cez noc sa hľadajú hlasy, dokonca s účasťou nejakých zahraničných aktérov, takto by asi prijímanie novely ústavy nemalo prebiehať,“ doplnil Fiačan. Predseda ústavného súdu zároveň nechcel komentovať, či je novela v rozpore s medzinárodným právom.

„Lebo by som už hodnotil obsahovú stránku novely a to mi neprináleží,“ povedal Fiačan. Takisto pripomenul, že ústavný súd nemá právomoc skúmať súlad ústavných zákonov s ústavou.

