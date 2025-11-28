MOV povolil štart ruských a bieloruských krasokorčuliarov na ZOH 2026

Dvaja ruskí krasokorčuliari, Petr Gumennik (23) a Adelija Petrosjanová (18), spolu s bieloruskou krasokorčuliarkou Viktorijou Safonovovou (22) dostali povolenie štartovať na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo pod neutrálnou vlajkou, potvrdil vo štvrtok Medzinárodný olympijský výbor (MOV).

Trojica si miestenky na hry zabezpečila už na kvalifikáciách Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) v Pekingu v septembri minulého roka a následne prešla druhým hodnotením MOV. Očakáva sa, že pôjde o veľmi malú výpravu z oboch krajín na podujatí, ktoré sa uskutoční od 6. do 22. februára 2026.

Ruskí a bieloruskí športovci sú od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022 vylúčení z podujatí ISU. MOV však uviedol, že zoznam účastníkov bude aktualizovaný podľa rozhodnutí panelu pre individuálne posudzovanie neutrality športovcov.

Na olympiáde v Paríži 2024 štartovalo 15 Rusov a 17 Bielorusov, ktorí získali spolu päť medailí. Zimné federácie, ako Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) a biatlonová federácia, však naďalej uplatňujú prísne zákazy účasti športovcov z týchto krajín.

Športový arbitrážny súd (CAS) však koncom októbra otvoril možnosť návratu ruských sánkarov, čo vyvolalo odvolanie Ruska proti prísnemu postoju FIS. Verdikt musí padnúť do 10. decembra.

