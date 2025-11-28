MOV povolil štart ruských a bieloruských krasokorčuliarov na ZOH 2026

Dvaja ruskí krasokorčuliari, Petr Gumennik (23) a Adelija Petrosjanová (18), spolu s bieloruskou krasokorčuliarkou Viktorijou Safonovovou (22) dostali povolenie štartovať na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo pod neutrálnou vlajkou, potvrdil vo štvrtok Medzinárodný olympijský výbor (MOV).
Trojica si miestenky na hry zabezpečila už na kvalifikáciách Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) v Pekingu v septembri minulého roka a následne prešla druhým hodnotením MOV. Očakáva sa, že pôjde o veľmi malú výpravu z oboch krajín na podujatí, ktoré sa uskutoční od 6. do 22. februára 2026.
NHL pred ZOH 2026 spochybňuje pripravenosť ľadových plôch
Ruskí a bieloruskí športovci sú od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022 vylúčení z podujatí ISU. MOV však uviedol, že zoznam účastníkov bude aktualizovaný podľa rozhodnutí panelu pre individuálne posudzovanie neutrality športovcov.
Na olympiáde v Paríži 2024 štartovalo 15 Rusov a 17 Bielorusov, ktorí získali spolu päť medailí. Zimné federácie, ako Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) a biatlonová federácia, však naďalej uplatňujú prísne zákazy účasti športovcov z týchto krajín.
Mníchovčania podporil kandidatúru svojho mesta na OH 2036, 2040 alebo 2044
Športový arbitrážny súd (CAS) však koncom októbra otvoril možnosť návratu ruských sánkarov, čo vyvolalo odvolanie Ruska proti prísnemu postoju FIS. Verdikt musí padnúť do 10. decembra.