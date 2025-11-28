Po pokuse o mocenský prevrat: Peruánsky exprezident Castillo dostal 11-ročný trest

Peruánsky najvyšší súd vo štvrtok odsúdil bývalého ľavicového prezidenta Pedra Castilla na 11 rokov, päť mesiacov a 15 dní väzenia za pokus o rozpustenie Kongresu a nastolenie vlády prostredníctvom dekrétov v decembri 2022.
Bývalý učiteľ na vidieku, označovaný za prvého chudobného prezidenta Peru, ktorý pred víťazstvom v prezidentských voľbách nikdy nezastával volený úrad, bol Kongresom odvolaný z funkcie a uväznený v ten istý deň po pokuse o uchopenie moci.
Verdikt v jeho prípade prichádza deň po tom, čo bol ďalší ľavicový exprezident Martin Vizcarra odsúdený na 14 rokov väzenia za prijímanie úplatkov počas pôsobenia vo funkcii regionálneho guvernéra.
Vizcarra sa pridal k dvom ďalším bývalým prezidentom, ktorí už boli za mrežami v špeciálnej väznici pre bývalých lídrov v Lime: Ollantovi Humalovi (2011 – 2016) a Alejandrovi Toledovi (2001 – 2006).
V zariadení bol uväznený aj 56-ročný Castillo. Bývalý odborár, ktorý sa v roku 2021 dostal k moci na základe sľubu, že pozdvihne chudobných v Peru, prijal šokujúce rozhodnutie rozpustiť Kongres, aby sa pokúsil vyhnúť impeachmentu pre údajnú korupciu. Jeho kúsok však zlyhal, keďže členovia jeho vlastnej vlády sa postavili proti nemu. Zatkli ho, keď s rodinou išiel požiadať o azyl na mexické veľvyslanectvo.
Castillo bol obvinený zo vzbury, zneužitia moci a narušenia verejného poriadku, ale z posledných dvoch obvinení ho vo štvrtok zbavili. Prokurátori preňho pôvodne požadovali až 34-ročný trest odňatia slobody.