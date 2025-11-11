Fiačan absolvoval rozhovor s predsedom PMÚ Beňom o ochrane a podpory hospodárskej súťaže

Obaja predsedovia sa zhodli, že v uvedených oblastiach naďalej pretrváva potreba posilňovania transparentnosti rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan. Foto: archívne, SITA/Viktor Zamborský.
Predseda Ústavného súdu Slovenskej republikyIvan Fiačan absolvoval pracovný rozhovor s predsedom Protimonopolného úradu Slovenskej republikyJurajom Beňom, a tiež generálnou tajomníčkou služobného úradu Renátou Kopperovou.

Ako informovala hovorkyňa Ústavného súdu SR Martina Ferencová, v rámci rozhovoru sa venovali otázkam týkajúcim sa ústavného princípu ochrany a podpory hospodárskej súťaže v trhovo orientovanej ekonomike SR, ale aj otázkam spojeným s právom na podnikanie v kontexte regulácií a ochrany hospodárskej súťaže.

Obaja predsedovia sa zhodli, že v uvedených oblastiach naďalej pretrváva potreba posilňovania transparentnosti rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci, ako aj potreba dôslednej ochrany ústavnosti a zvyšovania právnej istoty,“ uviedla Ferencová.

Viac k osobe: Ivan FiačanJuraj Beňa
Firmy a inštitúcie: Protimonopolný úrad (PMÚ) SRÚstavný súd SR
Okruhy tém: Hospodárska súťaž hovorkyňa ústavného súdu predseda PMÚ Predseda Ústavného súdu SR Stretnutie Súdy

