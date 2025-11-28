PS chce na výbore riešiť účasť Quang Le Honga na Kaliňákovej návšteve Vietnamu, je podozrivý z účasti na únose krajana

Ako progresívci zdôraznili, ide o krok, ktorý zbytočne ohrozuje medzinárodnú reputáciu Slovenska.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Tím zmeny hnutia Progresívne Slovensko
Tím zmeny hnutia Progresívne Slovensko. Foto: www.facebook.com.
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Opozičné Progresívne Slovensko požiadalo o zvolanie mimoriadnej schôdzeZahraničného výboru Národnej rady SR k účasti Quang Le Honga na oficiálnej ceste ministra obrany Roberta Kaliňáka vo Vietname vo funkcii osobitného vyslanca slovenského premiéra.

Ohrozenie medzinárodnej reputácie Slovenska

Ako progresívci zdôraznili, ide o krok, ktorý zbytočne ohrozuje medzinárodnú reputáciu Slovenska. Ide totiž o osobu spájanú s únosom Trinha Xuana Thanha, ktorý bol z územia Nemecka odvlečený s využitím slovenského vládneho špeciálu, čo skonštatoval aj nemecký súd.

„Prepojenie takéhoto človeka na premiéra a ministra obrany je diplomatický škandál, ktorý priamo poškodzuje zahraničnopolitické záujmy Slovenska,” povedal podpredseda PS aj zahraničného výboru Tomáš Valášek. Minister obrany podľa neho celú kauzu „odpinkol“ vyhláseniami o hoaxe, a tvrdením, že neexistuje jediný dôkaz o účasti Slovenska na únose.

Kaliňákova návšteva Vietnamu

„Tieto slová však nijako neodpovedajú na základnú otázku, prečo je v delegácii premiéra človek spájaný s vážnym bezpečnostným incidentom. Minister sa na štvrtkovej Hodine otázok nevyjadril k jedinej podstatnej veci,” zdôraznil Valášek. Na výbore sa však podľa progresívcov nebude môcť vyhýbať priamym otázkam.

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) mal na oficiálnej návšteve Vietnamu vo svojej delegácii prítomného aj Quang Le Honga. Ide o jedného z hlavných podozrivých v prípade únosu vietnamského občana Trinha Xuana Thanha, na ktorý bol údajne využitý slovenský vládny špeciál. Quang Le Hong v rámci slovenskej delegácie vystupoval ako „osobitný vyslanec slovenského premiéra“. Jeho účasť na pracovnej ceste potvrdil aj samotný minister Kaliňák.

Viac k osobe: Luong Tam QuangRobert KaliňákTomáš Valášek
Firmy a inštitúcie: Progresívne Slovensko (PS)SMER-SD
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimoriadna schôdza Minister obrany SR Zahraničný výbor NR SR

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk