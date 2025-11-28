PS chce na výbore riešiť účasť Quang Le Honga na Kaliňákovej návšteve Vietnamu, je podozrivý z účasti na únose krajana

Opozičné Progresívne Slovensko požiadalo o zvolanie mimoriadnej schôdzeZahraničného výboru Národnej rady SR k účasti Quang Le Honga na oficiálnej ceste ministra obrany Roberta Kaliňáka vo Vietname vo funkcii osobitného vyslanca slovenského premiéra.
Ohrozenie medzinárodnej reputácie Slovenska
Ako progresívci zdôraznili, ide o krok, ktorý zbytočne ohrozuje medzinárodnú reputáciu Slovenska. Ide totiž o osobu spájanú s únosom Trinha Xuana Thanha, ktorý bol z územia Nemecka odvlečený s využitím slovenského vládneho špeciálu, čo skonštatoval aj nemecký súd.
Po boku Kaliňáka sa vo vietnamských médiách objavil Quang Le Hong – jeden z hlavných podozrivých v prípade únosu vietnamského občana
„Prepojenie takéhoto človeka na premiéra a ministra obrany je diplomatický škandál, ktorý priamo poškodzuje zahraničnopolitické záujmy Slovenska,” povedal podpredseda PS aj zahraničného výboru Tomáš Valášek. Minister obrany podľa neho celú kauzu „odpinkol“ vyhláseniami o hoaxe, a tvrdením, že neexistuje jediný dôkaz o účasti Slovenska na únose.
Kaliňákova návšteva Vietnamu
„Tieto slová však nijako neodpovedajú na základnú otázku, prečo je v delegácii premiéra človek spájaný s vážnym bezpečnostným incidentom. Minister sa na štvrtkovej Hodine otázok nevyjadril k jedinej podstatnej veci,” zdôraznil Valášek. Na výbore sa však podľa progresívcov nebude môcť vyhýbať priamym otázkam.
Slovenský diplomat Le Hong podozrivý z korupcie sa na vietnamské veľvyslanectvo nevráti
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) mal na oficiálnej návšteve Vietnamu vo svojej delegácii prítomného aj Quang Le Honga. Ide o jedného z hlavných podozrivých v prípade únosu vietnamského občana Trinha Xuana Thanha, na ktorý bol údajne využitý slovenský vládny špeciál. Quang Le Hong v rámci slovenskej delegácie vystupoval ako „osobitný vyslanec slovenského premiéra“. Jeho účasť na pracovnej ceste potvrdil aj samotný minister Kaliňák.