Minister Susko označil tvrdenia opozície o zámere rušiť Špecializovaný trestný súd za dezinformácie

Minister spravodlivostiBoris Susko (Smer-SD) označil tvrdenia opozície o zámere rušiť Špecializovaný trestný súd (ŠTS) za dezinformácie. Ako uviedol v relácii V politike televízie JOJ 24, jeho ministerstvo takýto návrh na stole aktuálne nemá.

S apelom, ktorý sa týka opodstatnenosti tohto súdu, najskôr prišli koaliční politici ako minister obranyRobert Kaliňák (Smer-SD) či europoslanecĽuboš Blaha (Smer-SD). Susko Kaliňákovo vyjadrenie vníma ako námet na zamyslenie sa nad tým, aké je postavenie ŠTS v systéme súdnictva.

„Myslím si, že tak ako to funguje, je to nejako nastavené. Môžeme sa zamýšľať nad nejakou úpravou odvolacích konaní,“ dodal. Ide však podľa neho len o úvahy a nehovorí sa o zrušení tohto súdu. Na margo chýbajúceho sudcu Ústavného súdu SR šéf rezortu spravodlivosti poukázal, že voľba v Národnej rade SR opakovane nebola úspešná.

Podľa neho nemá zmysel opäť voľbu opakovať, pokiaľ nebude politická zhoda. Poukázal aj na to, že mnohé z toho, čo Ústavný súd SR rieši, sú prieťahy v konaní. Susko uviedol, že predložili návrh cielený na to, aby ho (ústavný súd) odbremenili a presunuli prieťahy na súdy v systéme všeobecného súdnictva. Návrh bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pripomienky podľa jeho slov vyhodnocujú.

