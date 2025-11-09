Minister Susko označil tvrdenia opozície o zámere rušiť Špecializovaný trestný súd za dezinformácie

Minister spravodlivostiBoris Susko (Smer-SD) označil tvrdenia opozície o zámere rušiť Špecializovaný trestný súd (ŠTS) za dezinformácie. Ako uviedol v relácii V politike televízie JOJ 24, jeho ministerstvo takýto návrh na stole aktuálne nemá.
S apelom, ktorý sa týka opodstatnenosti tohto súdu, najskôr prišli koaliční politici ako minister obranyRobert Kaliňák (Smer-SD) či europoslanecĽuboš Blaha (Smer-SD). Susko Kaliňákovo vyjadrenie vníma ako námet na zamyslenie sa nad tým, aké je postavenie ŠTS v systéme súdnictva.
Fico sa priznal v priamom prenose, že obyvateľov vystavil nárastu kriminality, tvrdí Remišová
„Myslím si, že tak ako to funguje, je to nejako nastavené. Môžeme sa zamýšľať nad nejakou úpravou odvolacích konaní,“ dodal. Ide však podľa neho len o úvahy a nehovorí sa o zrušení tohto súdu. Na margo chýbajúceho sudcu Ústavného súdu SR šéf rezortu spravodlivosti poukázal, že voľba v Národnej rade SR opakovane nebola úspešná.
Hlasovanie o dôvere vláde bude vtedy, keď to bude príhodné. Prejde to okolo mňa ako vínna muška, povedal Fico
Podľa neho nemá zmysel opäť voľbu opakovať, pokiaľ nebude politická zhoda. Poukázal aj na to, že mnohé z toho, čo Ústavný súd SR rieši, sú prieťahy v konaní. Susko uviedol, že predložili návrh cielený na to, aby ho (ústavný súd) odbremenili a presunuli prieťahy na súdy v systéme všeobecného súdnictva. Návrh bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pripomienky podľa jeho slov vyhodnocujú.