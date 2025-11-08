Právnik Valko bol zastrelený pred 15 rokmi, proces s obžalovaným sa ešte len začne

Pred 15 rokmi, 8. novembra 2010 zastrelili v Limbachu prominentného právnika Ernesta Valka. Prípad jeho smrti však stále nie je uzavretý, pričom proces s údajným strelcom Jozefom R. by sa na Mestskom súde Bratislava I mal začať v januári 2026. Rovnaký súd rozhodol ešte v novembri 2024, že obžaloba podaná v tejto trestnej veci spĺňa zákonné náležitosti a prijal ju na prejednanie.
Žiadal o odmietnutie obžaloby
Samotný Jozef R. v tomto prípade trvá na svojej nevine a vo vyjadrení zaslanom súdu minulý rok žiadal odmietnutie obžaloby. To isté však požadovala aj právna zástupkyňa dcéry zavraždeného advokáta Jany Valkovej, podľa ktorej by sa vec mala vrátiť do prípravného konania za účelom doplnenia dokazovania.
Rovnako ako obhajobe aj jej totiž prekáža predovšetkým vylúčenie spolupáchateľa Jaroslava Klinku na samostatné konanie. Obhajca Jozefa R. Igor Cibula k rozhodnutiu z novembra 2024 podal sťažnosť. Tú Krajský súd v Bratislave v septembri tohto roku nakoniec zamietol.
Tretí proces v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej sa začne v januári, pojednávať sa má celý rok 2026
Obžalovaný Jozef R. si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody. Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku. Obžaloba vo veci vraždy Valka bola na vtedajší Okresný súd Bratislava I podaná ešte v máji 2020. Súd však dlho vo veci nekonal pre vyťaženosť zákonného sudcu.
Druhý obvinený v prípade smrti Valka Jaroslav Klinka uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú začiatkom roka 2020 schválil Okresný súd v Pezinku. Za ozbrojenú lúpež v dome advokáta v Limbachu v okrese Pezinok mu súd uložil trest osem rokov väzenia. Prokurátor ako aj Klinkov obhajca Daniel Lipšic v súvislosti s uzatvorením dohody argumentovali, že ak by sa Klinka nerozhodol spolupracovať, skutok by pravdepodobne nebolo možné objasniť.
Malo byť vytýčené hlavné pojednávanie
Dcéra zavraždeného právnika Jana Valková a jej právny zástupca naopak vtedy argumentovali proti dohode s tým, že vo veci má byť vytýčené riadne hlavné pojednávanie, kde majú byť súdení obaja obvinení. Z výkonu trestu už bol Klinka medzitým podmienečne prepustený.
Ernesta Valka zavraždili 8. novembra 2010 vo večerných hodinách v jeho dome v Limbachu v okrese Pezinok. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. Podľa orgánov činných v trestnom konaní bola motívom vraždy lúpež v dome advokáta, čo vypovedal aj odsúdený Klinka. Ten by v procese s Jozefom R. mal vypovedať ako svedok.
Súdna rada posudzuje omnoho prísnejšie novinárov či hercov než vládnych politikov, tvrdí Via Iuris
Ernest Valko sa narodil v roku 1953, v roku 1977 vyštudoval právo. V bol v roku 1990 bol zvolený za poslanca Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia. V roku 1992 sa stal predsedom Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky pôsobil ako advokát.
Mimo iného zastupoval Slovenský plynárenský priemysel v jednom z prípadov tzv. „Duckého zmeniek“, konkrétne v spore s Union bankou. Takisto zastupoval Fond národného majetku v spore so spoločnosťou Tatra Sipox, pričom predmetom sporu bol 45,9-percentný balík akcií Nafty Gbely. Valko tiež opakovane zastupoval bývalého ministra financií Ivana Mikloša v spore s predsedom Smeru-SDRobertom Ficom.