Fehérváry žiaril v NHL. Dvomi asistenciami pripravil výhru Washingtonu

Fehérváry, ktorý má s Washingtonom kontrakt do roku 2033, nastúpil v tejto sezóne 2025/2026 v 45 dueloch, v ktorých strelil tri góly a zaznamenal až 13 asistencií.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
HOKEJ: Reprezentácia SR mužov
Martin Fehérváry počas mediálneho termínu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) s reprezentáciou SR mužov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave pred majstrovstvami sveta 2024 v hokeji v Ostrave a v Prahe. Bratislava, 6. máj 2024. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Svet Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Svet

Obranca Washingtonu CapitalsMartin Fehérváry bol druhou hviezdou piatkového stretnutia zámorskej hokejovej NHL na ľade Chicaga Blackhawks, v ktorom mužstvo z hlavného mesta USA zvíťazilo vysoko 5:1.

Dvadsaťšesťročný rodák z Bratislavy, ktorý nechýba v nominácii Slovenska na ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo, asistoval pri úvodnom i záverečnom góle v stretnutí. Najprv v 5. minúte prihral na presný zásah Anthonymu Beauvillierovi a v 54. minúte vyzval na skórovanie i hviezdneho Rusa Alexandra Ovečkina.

Fehérváry, ktorý má s Washingtonom kontrakt do roku 2033, nastúpil v tejto sezóne 2025/2026 v 45 dueloch, v ktorých strelil tri góly a zaznamenal až 13 asistencií. Pre Fehérváryho to bol tretí dvojbodový zápas v sezóne. Predtým sa identickou bilanciou 0+2 prezentoval 18. októbra proti Minnesote (5:1) a na Troch kráľov proti Anaheimu (7:4). V kalendárnom roku 2026 má na konte už štyri kanadské body.

Viac k osobe: Alexander OvečkinMartin Fehérváry
Firmy a inštitúcie: NHLWashington Capitals
Okruhy tém: Hokej

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk