Fehérváry na méte 10 bodov v sezóne, brankár Thompson má 100 víťazstiev - VIDEO

Hokejista Martin Fehérváry má v tejto sezóne NHL na konte už 10 kanadských bodov.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
HOKEJ NHL: Washington - Columbus
Martin Fehérváry je už niekoľko rokov stabilná súčasť obrany Washingtonu Capitals. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Spojené štáty americké

Slovenský obranca v službách Washingtonu Martin Fehérváry mal podiel na triumfe nad Columbusom 2:0 asistenciou pri góle Aliakseia Protasa do prázdnej bránky na konci tretej tretiny.

Fehérváry posunul puk na Bielorusa ešte v obrannom pásme Capitals a ten pečatil výsledok zápasu.

Tretí najlepší Slovák

Fehérváry odohral vyše 20 minút s tromi strelami na bránku, asistenciou a plusovým bodom. Celkovo má 26-ročný Bratislavčan po 30 zápasoch nového súťažného ročníka na konte 10 bodov za 2 góly a 8 asistencií. V internom bodovaní Slovákov v NHL mu patrí tretie miesto za 16-bodovým Jurajom Slafkovským a 15-bodovým Šimonom Nemcom.

Washington aj vďaka slovenskému bekovi potiahol sériu ôsmich zápasov so ziskom minimálne jedného bodu a z posledných 12 duelov má 10 víťazstiev. Veľký zápas má za sebou kanadský brankár Logan Thompson, ktorý vďaka 39 zákrokom dosiahol sté víťazstvo v drese tímu z hlavného mesta USA.

Siedmy shutout

Bol to zároveň Thompsonov siedmy shutout v kariére a prvý v tejto sezóne. Rodák z Calgary sa stal sedemnástym brankárom v histórii NHL, ktorý potreboval na sto víťazstiev 170 zápasov alebo menej. V jeho prípade to bolo konkrétne 167.

„Logan Thompson bol najdôležitejší článok našej víťaznej skladačky proti Columbusu. Niektoré naše víťazstvá nebývajú pekné, ale ak nás podrží brankár, zvykneme nájsť cestu k bodom,“ uviedol Aliaksei Protasa na webe NHL, Bielorus predĺžil svoju bodovú sériu na šesť zápasov, má z nich štyri góly a dve asistencie.

Trochu oddychu

Washington v posledných dňoch odohral sériu zápasov v rýchlom slede. Fehérváry priznal, že mužstvo už oddych potrebuje, a tak poteší, že najbližší duel odohrá až vo štvrtok proti Caroline a to opäť doma.

„Úprimne, každý je naozaj nadšený z týchto dní. Nebudem klamať, obzvlášť po tom dlhom výjazde. Myslím si, že každý je len rád, že sa dostane domov k rodine a zotaví sa, nielen fyzicky, ale aj mentálne,“ povedal Fehérváry na webe slovaknhl.sk.

Viac k osobe: Martin Fehérváry
Firmy a inštitúcie: NHLWashington Capitals
Okruhy tém: NHL 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk