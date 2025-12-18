Kto nahradí Beňuša na slovenskom športovom tróne? Známe sú mená v Top 10 ankety Športovec roka 2025

Spolu až 65 mien sa objavilo v ankete o Športovca roka 2025 na Slovensku. Do elitnej desiatky sa dostalo šesť mužov a štyri ženy a z nich v pondelok 19. januára 2026 vyhlásia víťaza.
V tradičnej novinárskej ankete triumfovali Matej Beňuš a tenistky SR - FOTO
Šancu na celkové prvenstvo majú bez udania poradia hokejisti Martin Fehérváry a Juraj Slafkovský, futbalisti Dávid Hancko a Stanislav Lobotka, krasokorčuliar Adam Hagara, cyklistka Viktória Chladoňová, reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková, zápasník Tajmuraz Salkazanov skúsená strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková či atlétka Emma Zapletalová.
Na akcii v Bratislave vyhlásia aj najúspešnejší kolektív, mená Športovej legendy, Talentu roka či najúspešnejších paralympijských športovcov. V trojici najúspešnejších kolektívov sú basketbalisti klubu Patrioti Levice, futbalisti A-tímu Slovenska a hádzanárky Slovenska do 17 rokov.
Zapletalová na titulke magazínu Forbes, vyhlásili ju za Osobnosť roka - FOTO
Anketu dlhoročne organizuje Klubu športových redaktorov (KŠR). „Dnes je jasné, že vlaňajší víťazi Matej Beňuš a tenisové družstvo žien v Pohári Billie Jean Kingovej svoje prvenstvá neobhája. Z desiatky nominovaných jednotlivcov vyhrala anketu doteraz len Zuzana Rehák Štefečeková v roku 2012, z trojice kolektívov triumfovali šesťkrát futbalisti A-tímu Slovenska. Tento rok bolo hlasovanie veľmi rôznorodé. Hlasy dostal rekordný počet kolektívov a po roku 2001 druhý najvyšší počet jednotlivcov. Na hlasovacích lístkoch sa objavilo veľa mladých športovcov do 23 rokov, čo signalizuje nástup novej generácie slovenských reprezentantov. Adam Hagara a Viktória Chladoňová si vlani preberali ceny pre talenty roka a dnes sú už v top 10 ankety,“ povedal vedúci ankety a predseda KŠR Peter Pašuth.
V elitnej desiatke prvýkrát od roku 2015 chýba štvornásobná víťazka ankety Petra Vlhová. Rehák Štefečeková je medzi najlepšou desiatkou už ôsmykrát, čo je spomedzi tohtoročných laureátov najčastejšie. Tretíkrát za sebou sa medzi členmi Top 10 objavil Stanislav Lobotka, tretíkrát je v nominácii aj hokejista Juraj Slafkovský. Druhú nomináciu si za svoje výkony vyslúžili Dávid Hancko, Zuzana Paňková a Tajmuraz Salkazanov. Premiéru medzi desiatkou najúspešnejších športovcov roka zažijú Martin Fehérváry, Adam Hagara, Viktória Chladoňová a Emma Zapletalová.
Strelkyňa Danka Barteková premiérovo vyhrala anketu Športovec roka, najlepším kolektívom je futbalová reprezentácia (video+foto)
Najviac prvenstiev v ankete získala plavkyňa Martina Moravcová, ktorá šesťkrát vyhrala, dvakrát bola druhá a raz tretia. Štyri prvenstvá patria vodnému slalomárovi Michalovi Martikánovi a alpskej lyžiarke Petre Vlhovej, po tri cyklistovi Petrovi Saganovi i biatlonistke Anastasii Kuzminovej. Medzi víťazmi ankety boli aj cyklista Milan Dvorščík, strelec Jozef Gönci, hokejista Peter Bondra, vodní slalomári Elena Kaliská a Matej Beňuš, tenista Dominik Hrbatý, snoubordista Radoslav Židek, strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková a chodec Matej Tóth.
V prvej desiatke sa najčastejšie umiestil Michal Martikán (16x), z toho pätnásťkrát v nepretržitej sérii. Viac ako desaťkrát sa laureátmi ankety stali Martina Moravcová (12x v Top 10), Peter Sagan (11), bratia Peter a Pavol Hochschornerovci (11) a Marián Hossa (10).
Známe poradie v ankete Športovec roka 2025 (zdroj: web SOŠV):
Jednotlivci: 11. Juraj Tužinský (streľba) 178 bodov, 12. Mia Pohánková (tenis) 167, 13. Martin Dúbravka (futbal) 154, 14. Lenka Poláčková (horolezectvo) 147, 15. Lukáš Kubiš (cestná cyklistika) 144, 16. Bianka Sidová (rýchlostná kanoistika) 123, 17. Dominik Černý (atletika) 122, 18. Nela Lopušanová (ľadový hokej) 76, 19. Lucia Piliarová (športová gymnastika) 73, 20. Veronika Vadovičová (športová parastreľba) 63, 21. Denisa Hurban Baránková (lukostreľba) 60, 22. Tamara Potocká (plávanie) 53, 23. Samuel Baláž (rýchlostná kanoistika) 50, 24. Šimon Nemec (ľadový hokej) 47, 25. Matej Beňuš (vodný slalom) 46, 26. Marianna Jagerčíková (skialpinizmus) 36, 27. Miroslava Jedináková (box) 32, 28. Štefan Svitko (motocyklový šport) 32, 29. Peter Fraňo (ultratrail) 31, 30. Zuzana Michaličková (triatlon) 28, 31. Jakub Grigar (vodný slalom) 21, 32. Diana Dunajská (triatlon) 19, 33. Tomáš Suslov (futbal) 19, 34. Michaela Straková (biatlon) 17, 35. Dominik Egyházy (vodný slalom) a Karolína Abrahámová (vodný slalom) po 16, 37. Monika Tadlánek Chochlíková (thajský box) 15, 38. Cintia Czégényová (kickbox), Jozef Bošanský (lukostreľba), Marius Fízeľ (džudo), Patrik Dömötör (atletika) po 13, 42. Laura Frličková (atletika) a Milan Škriniar (futbal) po 12, 44. Tereza Miháliková (tenis) 9, 45. Michal Križánek (kulturistika) a Tereza Šmelíková (orientačný beh) po 8, 47. Tereza Čorejová (atletika) 7, 48. Nina Kvasnicová (karate), Patrik Hrotek (ultratrail) a Radoslav Malenovský (športová parastreľba) po 6, 51. Batyrbek Cakulov (zápasenie), Benjamín Maťašeje (džudo) a Mária Bartková (hádzaná) po 5, 54. Achsarbek Gulajev (zápasenie), Christián Bosman, Bruno Mick (sane), Ján Riapoš (parastolný tenis), Lucia Cmárová (kickbox) a Nelli Novodomská (fitnes) po 4, 59. Alexandra Rexová (paralyžovanie), Danka Hrbeková (športová streľba) a Jakub Borguľa (biatlon) po 3, 62. Alex Gavlider (rýchlostná kanoistika), Gabriela Gajanová (atletika), Katarína Kopúnová (vodný zjazd) a Štefan Rosina (motorizmus) po 1.
Kolektívy: 4. rýchlostné kanoistky – K4 na 500 m 69, 5. strelci SR v trape – mix 42, 6. hokejisti SR do 18 rokov 19, 7. biatlonistky SR – štafeta 4×6 km 15, 8. strelkyne SR v trape – tím žien 14, 9. parahokejová reprezentácia SR 12, 10. strelkyne SR v skeete – tím žien a volejbalisti SR po 11, 12. stolné tenistky SR 9, 13. hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce 8, 14. skialpinisti SR – miešaná štafeta 6, 15. hokejbalisti SR do 23 rokov, vodné pólistky SR a vodní slalomári – 3×C1 po 4, 18. lukostrelkyne SR – tím a vodní pólisti SR po 3, 20. nohejbalisti SR 2, 21. slovenská florbalová reprezentácia žien a volejbalistky SR po 1.