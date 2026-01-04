Trojgólové galapredstavenie Regendu, ani jeho prvý hetrik v NHL nestačil na Tampu Bay - VIDEO

Nezabudnuteľný večer má za sebou slovenský hokejový útočník Pavol Regenda. Dvadsaťšesťročný michalovský rodák totiž v zámorskej NHL dosiahol svoj premiérový hetrik, aj keď jeho tím San Jose Sharks prehral doma s Tampou Bay Lightning 3:7. Zaujímavosťou je, že Regenda si v jednom súboji zdvojnásobil gólový účet v kanadsko-americkej profilige.
Slovenský krídelník najprv v 11. minúte v presilovej hre skorigoval náskok súpera na 1:3, pričom na trestnej lavici sedel jeho krajan Erik Černák. Šancu na presný zásah mal Regenda už tesne predtým.
„Neskutočná prihrávka od Macklina Celebriniho, dokáže neskutočné veci. Našťastie som hneď mal ďalšiu príležitosť. Puk šiel do jednej žŕdky, potom do druhej a napokon aj dnu. Pomyslel som si: ‚Bože môj, nepadne to tam.‘ Ale šlo to tam,“ povedal bronzový zo ZOH 2022 Regenda na oficiálnom webe NHL.com.
Len korigoval náskok hostí
V úvode druhej časti bol Regenda na trestnej lavici za podrazenie a súper zvýšil na 4:1, neskôr pridal aj piaty gól. V 30. minúte však korigoval na 2:5, v závere tretej tretiny aj na 3:7.
„Naozaj dobrý výkon. Korčuľoval po celom ľade. Je zrejmé, že streliť dnes hetrik je v NHL niečo výnimočné. Veľký palec hore, že sa mu to podarilo,“ poznamenal na adresu slovenského útočníka jeho spoluhráč William Eklund.
Zostane v prvom tíme?
Trojgólový zápis by mohol Regendovi pomôcť, aby strávil v prvom tíme „žralokov“ viac ako jeden či dva zápasy. Doteraz väčšinou hral za San Jose Barracuda v AHL a nahor putoval veľmi sporadicky.
V NHL však mám v tejto sezóne skvelú bilanciu – štyri štarty a päť gólov. V profilige doteraz absolvoval dovedna 23 duelov a v nich má bilanciu 6 presných zásahov a 2 gólové prihrávky.
Ako hrali ďalší Slováci?
Zaujímavosťou je, že okrem Černáka s Regendom proti sebe hrali aj ďalší dvaja Slováci. Montreal Canadiens prehral na ľade St. Louis Blues 0:2, domáci Dalibor Dvorský ani hosťujúci Juraj Slafkovský nebodovali.
Do diania zasiahol aj obranca Martin Fehérváry, jeho Washington Capitals pred vlastnými fanúšikmi nestačil na Chicago Blackhawks a podľahol mu 2:3 po samostatných nájazdoch.