Trojgólové galapredstavenie Regendu, ani jeho prvý hetrik v NHL nestačil na Tampu Bay - VIDEO

Pavol Regenda si v jednom súboji zdvojnásobil gólový účet v kanadsko-americkej profilige, namiesto troch presných zásahov ich má na svojom konte už šesť.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Pavol Regenda
Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda zo San Jose Sharks pri prvom góle do siete Tampy Bay Lightning v súboji zámorskej NHL. Michalovský rodák napokon v úvode januára 2026 dosiahol premiérový hetrik v profilige. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Spojené štáty americké

Nezabudnuteľný večer má za sebou slovenský hokejový útočník Pavol Regenda. Dvadsaťšesťročný michalovský rodák totiž v zámorskej NHL dosiahol svoj premiérový hetrik, aj keď jeho tím San Jose Sharks prehral doma s Tampou Bay Lightning 3:7. Zaujímavosťou je, že Regenda si v jednom súboji zdvojnásobil gólový účet v kanadsko-americkej profilige.

Slovenský krídelník najprv v 11. minúte v presilovej hre skorigoval náskok súpera na 1:3, pričom na trestnej lavici sedel jeho krajan Erik Černák. Šancu na presný zásah mal Regenda už tesne predtým.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Neskutočná prihrávka od Macklina Celebriniho, dokáže neskutočné veci. Našťastie som hneď mal ďalšiu príležitosť. Puk šiel do jednej žŕdky, potom do druhej a napokon aj dnu. Pomyslel som si: ‚Bože môj, nepadne to tam.‘ Ale šlo to tam,“ povedal bronzový zo ZOH 2022 Regenda na oficiálnom webe NHL.com.

Len korigoval náskok hostí

V úvode druhej časti bol Regenda na trestnej lavici za podrazenie a súper zvýšil na 4:1, neskôr pridal aj piaty gól. V 30. minúte však korigoval na 2:5, v závere tretej tretiny aj na 3:7.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Naozaj dobrý výkon. Korčuľoval po celom ľade. Je zrejmé, že streliť dnes hetrik je v NHL niečo výnimočné. Veľký palec hore, že sa mu to podarilo,“ poznamenal na adresu slovenského útočníka jeho spoluhráč William Eklund.

Zostane v prvom tíme?

Trojgólový zápis by mohol Regendovi pomôcť, aby strávil v prvom tíme „žralokov“ viac ako jeden či dva zápasy. Doteraz väčšinou hral za San Jose Barracuda v AHL a nahor putoval veľmi sporadicky.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V NHL však mám v tejto sezóne skvelú bilanciu – štyri štarty a päť gólov. V profilige doteraz absolvoval dovedna 23 duelov a v nich má bilanciu 6 presných zásahov a 2 gólové prihrávky.

Ako hrali ďalší Slováci?

Zaujímavosťou je, že okrem Černáka s Regendom proti sebe hrali aj ďalší dvaja Slováci. Montreal Canadiens prehral na ľade St. Louis Blues 0:2, domáci Dalibor Dvorský ani hosťujúci Juraj Slafkovský nebodovali.

Do diania zasiahol aj obranca Martin Fehérváry, jeho Washington Capitals pred vlastnými fanúšikmi nestačil na Chicago Blackhawks a podľahol mu 2:3 po samostatných nájazdoch.

Viac k osobe: Dalibor DvorskýErik ČernákJuraj SlafkovskýMartin FehérváryPavol Regenda
Firmy a inštitúcie: San Jose SharksTampa Bay Lightning
Okruhy tém: NHL 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk