Tatar s Fehérvárym majú dôvod na radosť. Jednému sa narodila dcérka, druhý čaká s priateľkou prvého potomka - FOTO

Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa na sociálnej sieti pochválil fotografiou svojej novonarodenej dcéry Thie. Útočník sa stal prvýkrát otcom.
„Niektoré zázraky trvajú trochu dlhšie a potom prídu na Vianoce. Vitaj, Thia. Mama a otec ťa veľmi ľúbia!“ napísal rodák z Ilavy.
Hráč švajčiarskeho Zugu sa vrátil po zranení a hral už v štyroch stretnutiach. Získal v nich šesť bodov za dva góly a štyri asistencie.
V hokejovej Lige majstrov si v januári 2026 zahrá s klubom semifinále proti švédskej Luleå HF. V národnej súťaži je jeho tím na siedmom mieste, ktoré zaručuje súboje o play-off.
Tatar figuruje aj v nominácii Slovenska na zimné olympijské hry v Taliansku, ktoré sa uskutočnia vo februári. Reprezentáciu by zrejme mohol viesť aj ako kapitán.
Tomáš Tatar našiel radosť z hokeja aj novú rolu. Pôsobenie vo Švajčiarsku si pochvaľuje
Podobne šťastnú novinku svojim fanúšikom zdieľal aj Martin Fehérváry. Na sociálnej sieti zdieľal fotografiu s tehotnou priateľkou Natáliou.
„Milujeme ťa, maličký/á!“ spoločne napísali. Pohlavie zatiaľ neprezradili, no bude to ich prvý potomok, z ktorého už teraz majú veľkú radosť.
V aktuálnom ročníku NHL nazbieral obranca 12 bodov za tri góly a deväť presných prihrávok na zásah v súperovej sieti. Odohral 39 duelov.
Do konca roka zostáva ešte niekoľko hodín, no jeho Washington Capitals odohrá ešte jeden súboj na domácom ľade o 18.30 h SEČ.
Družina okolo kapitána Alexandra Ovečkina sa postaví New Yorku Rangers. Zatiaľ čo klub z hlavného mesta okupuje priečky zaručujúce play-off, NY naň stráca dva body.