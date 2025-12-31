Tatar s Fehérvárym majú dôvod na radosť. Jednému sa narodila dcérka, druhý čaká s priateľkou prvého potomka - FOTO

Tatar s Fehérvárym figurujú aj v nominácii Slovenska na zimné olympijské hry v Taliansku, ktoré sa uskutočnia vo februári.
Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa na sociálnej sieti pochválil fotografiou svojej novonarodenej dcéry Thie. Útočník sa stal prvýkrát otcom.

„Niektoré zázraky trvajú trochu dlhšie a potom prídu na Vianoce. Vitaj, Thia. Mama a otec ťa veľmi ľúbia!“ napísal rodák z Ilavy.

Hráč švajčiarskeho Zugu sa vrátil po zranení a hral už v štyroch stretnutiach. Získal v nich šesť bodov za dva góly a štyri asistencie.

V hokejovej Lige majstrov si v januári 2026 zahrá s klubom semifinále proti švédskej Luleå HF. V národnej súťaži je jeho tím na siedmom mieste, ktoré zaručuje súboje o play-off.

Tatar figuruje aj v nominácii Slovenska na zimné olympijské hry v Taliansku, ktoré sa uskutočnia vo februári. Reprezentáciu by zrejme mohol viesť aj ako kapitán.

Podobne šťastnú novinku svojim fanúšikom zdieľal aj Martin Fehérváry. Na sociálnej sieti zdieľal fotografiu s tehotnou priateľkou Natáliou.

„Milujeme ťa, maličký/á!“ spoločne napísali. Pohlavie zatiaľ neprezradili, no bude to ich prvý potomok, z ktorého už teraz majú veľkú radosť.

V aktuálnom ročníku NHL nazbieral obranca 12 bodov za tri góly a deväť presných prihrávok na zásah v súperovej sieti. Odohral 39 duelov.

Do konca roka zostáva ešte niekoľko hodín, no jeho Washington Capitals odohrá ešte jeden súboj na domácom ľade o 18.30 h SEČ.

Družina okolo kapitána Alexandra Ovečkina sa postaví New Yorku Rangers. Zatiaľ čo klub z hlavného mesta okupuje priečky zaručujúce play-off, NY naň stráca dva body.

