Fehérváry prehovoril o svojej účasti na MS v hokeji 2024, musí si počkať na vyjadrenie vedenia klubu

Súčasťou slovenskej hokejovej reprezentácie na májových majstrovstvách sveta by bol rád aj obranca Martin Fehérváry, ktorý v zámorskej NHL pôsobí v klube Washington Capitals. Jeho tím v play-off kanadsko-americkej profiligy vypadol v noci z nedele na pondelok v 1. kole, keď nestačil na víťaza základnej časti New York Rangers, ktorému podľahol 0:4 na zápasy.

„S pánom Šatanom som komunikoval tak 20 alebo 30 zápasov pred koncom základnej časti. Určite by som rád prišiel. Uvidíme, čo mi povedia v klube, ale som pripravený prísť. Uvidíme, ako sa všetko vyvinie,“ povedal Fehérváry do mikrofónu televízie JOJ po nedeľňajšej domácej prehre Washingtonu 2:4, ktorá znamenala pre klub z hlavného mesta USA koniec sezóny.

Nekompromisný obranca by doplnil menoslov hráčov zo zámoria, ktorí by mali prísť už na utorkový zraz národného tímu do Žiliny. Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan avizoval, že do prípravy sa zapoja obranca Šimon Nemec aj útočníci Tomáš Tatar, Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil a Pavol Regenda.

„Je to super správa pre tím aj fanúšikov. Samozrejme, stále sú to majstrovstvá sveta a budeme musieť podať dobré výkony, aby smie niečo dokázali. Nie je to len o menách, ale je to o tom, ako si celá skupina sadneme a aké výkony tam podáme,“ uviedol Fehérváry pre televíziu JOJ. V tejto sezóne odohral za Capitals 66 duelov základnej časti s bilanciou tri góly a 13 asistencií, v play-off pridal štyri štarty a tri body (2+1).