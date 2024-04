Na MS v hokeji 2024 príde aj Regenda, Slovensko už tak má päť istých hráčov zo zámoria

Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan v utorok potvrdil príchod piatich posíl zo zámoria. Okrem už skôr avizovaných príchodov Juraja Slafkovského, Martina Pospíšila, Šimona Nemca a Tomáša Tatara, reprezentačné rady rozšíri aj Pavol Regenda.

Ten podstatnú časť aktuálnej sezóny odohral na farme v AHL. Spomínaná pätica by sa mala do kempu pred MS 2024 v Prahe a Ostave (10.- 26. 5.) zapojiť počas zrazu v Žiline na budúci týždeň.

Tretia majstrovstvá pre Regendu

„Komunikovali sme s každým hráčom viackrát. Už pri prvej komunikácii bolo od všetkých cítiť pozitívne nastavenie. Zrejme je to aj tým, že šampionát je veľmi blízko Slovenska. Chlapci určite komunikovali aj medzi sebou. Sú dobre nastavení, veríme, že budú lídrami nášho tímu a splnia očakávania fanúšikov,“ povedal pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.

Tatara čaká už siedmy svetový šampionát, na tom spred dvoch rokov vo Fínsku viedol Slovensko v pozícii kapitána. Nemca čakajú štvrté majstrovstvá sveta v rade, Regendu tretie. Rovnako tretí štart absolvuje aj Slafkovský.

Situácia okolo ďalších potenciálnych hráčov

Pospíšil si oblečie reprezentačný dres na seniorskom šampionáte premiérovo. Šatan v rozhovore pre hockeyslovakia.sk priznal, že vedenie reprezentácie pozorne sleduje situáciu okolo ďalších potenciálnych hráčov.

„Súťaže stále bežia, finálové série sledujeme v Česku aj na Slovensku. Odštartuje tiež play-off v zámorskej AHL a v prípade neúspechu klubov so slovenskými hokejistami je možnosť, že by nás do začiatku majstrovstiev sveta ešte stihli posilniť. Dovedna ide o skupinu so štyrmi až šiestimi potenciálnymi menami. Samozrejme, budeme sledovať aj play-off NHL, kde stále máme dvoch hráčov, ktorých by sme v prípade skorého vypadnutia určite kontaktovali a počkali si na ich rozhodnutie,“ doplnil Miroslav Šatan.