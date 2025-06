Fehérváry nečaká, aby vedenie reprezentácie cestovalo do zámoria: Máme telefóny, vieme sa spojiť a porozprávať sa na diaľku - FOTO

Slovenský hokejista Martin Fehérváry prežil najlepšiu sezónu v zámorskej NHL. V 81 zápasoch nazbieral 25 bodov za päť gólov a 20 asistencií.

Hoci jeho Washington Capitals skončil prvý vo Východnej konferencii, v play-off skončil už predčasne v druhom kole. Slovák si však v ňom nezahral.

Stoplo ho zranenie a následná operácia pravého kolena. Pre web sportovy.cas.sk poskytol rozhovor o celom ročníku, hviezdnom spoluhráčovi či o komunikácii s vedením slovenskej reprezentácie.

„Vnímam to veľmi pozitívne, najmä začiatok ročníka, ktorý mi vyšiel naozaj výborne. Mrzí ma, že som sa v závere základnej časti zranil, musel absolvovať operáciu a nemohol som chalanom pomôcť v play-off,“ začal rodák z Bratislavy.

Jedinečný Ovečkin

Vyjadril sa aj ohľadom prekonania gólového rekordu Alexandra Ovečkina. Ten prekonal legendárneho Waynea Gretzkého.

„Bolo to niečo neskutočné, veľká udalosť a som rád, že som mohol byť priamo pri tom. Hrám s Ovečkinom už niekoľko rokov vo Washingtone, všetci sme mu to želali, aby to prekonal a podarilo sa. Ten spôsob, akým to dokázal, bol naozaj jedinečný,“ uviedol.

Rus pripravil veľkú oslavu, pretože „sa vie zabávať“. „Bola to super udalosť, užili sme si to všetci. On si na materiálne veci veľmi nepotrpí. Dostal viacero hodiniek na pamiatku, ale pre neho je najväčší bonus to, že rekord prekonal,“ priblížil Fehérváry.

Príde k dohode?

Aktuálne je 25-ročný Bratislavčan na Slovensku a rehabilituje, barly už nepoužíva. „Ešte naplno netrénujem, udržujem sa však v kondícii. Očakávam, že o mesiac by som mohol začať trénovať.“

Má pred sebou posledný rok trojročného kontraktu s Capitals. Priznal, že už prebehli debaty o prípadnom predĺžení zmluvy, no nechce predbiehať. Naznačil však, že Washington je jeho druhý domov a možno k dohode dôjde počas leta.

Chce hrať na olympiáde

Výkony slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta sledoval. „Bol to náročný turnaj, veľa chalanov odmietlo účasť, čo mi je to ľúto, ale každý z nich mal určite nato svoj dôvod,“ myslí si Fehérváry.

Nevidí zmysel v tom, aby vedenie reprezentácie cestovalo za hráčmi v zámorí.

„Každý máme telefóny, vieme sa spojiť a porozprávať sa na diaľku. Keď chcú so mnou hovoriť, tak mi vedia zavolať a nemusia preto cestovať do Ameriky,“ doplnil pre spomínaný web s tým, že by si rád zahral na zimných olympijských hrách v Taliansku, kde by zažil premiéru na tomto fóre.