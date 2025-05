Neutíchajúca kritika: Šupler sa naváža do Šatana, viacero funkcií sa nedá zvládať. Lukáč mu odkazuje, že pravda bolí - VIDEO

Na prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana sa toho v poslednom čase valí dosť. Kritiku schytáva z každej strany.

Pochybne sa o jeho metódach a praktikách vyjadrili aj samotní reprezentanti, ale aj osobnosti slovenského hokeja.

Šatan okrem spomínanej pozície je aj generálnym manažérom reprezentácie. Do tejto zbierky pridal aj post viceprezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a je tiež členom poradného zboru ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka.

Chodil sám

Trénerská legenda Július Šupler si myslí, že spájanie s Huliakom nie je dobré. „Veď bežný slovenský národ je proti, pretože akou cestou prešiel a na čo sa stará do športu? A Šatan sa mu do toho ešte navezie,“ povedal pre web sport24.sk.

To, že nevycestoval do zámoria, aby sa porozprával so Slovákmi hrajúcimi v NHL, bolo ďalšie zlé rozhodnutie.

„Aj samotní hráči sa už navážajú, že by mal vycestovať. To je samozrejmé. Keď som ja trénoval reprezentáciu, tak som obchodil za týždeň 6 klubov v NHL a cestoval som sám. Nikto mi nerobil manažéra, prišiel som naspäť a za týždeň som prešiel ďalších 6 klubov v Česku a na Slovensku. Craiga Ramsayho som za tých sedem rokov nevidel ani v Poprade, ani v Košiciach,“ uviedol Šupler.

Niet nad osobný styk

Nevyhovuje mu ani to, že sedí na viacerých stoličkách naraz. „Všetko, čo sa robí na dve strany, nie je dobré. To sa nedá zvládať. Viete, hráči nenapíšu, že za nimi nikto nechodí, ale padne im to dobre, keď prídete a porozprávate sa s nimi. Osobný styk je osobný styk.

Aj hráči majú svoje problémy, o ktorých potrebujeme vedieť. Majú pravdu, veď môžete si zobrať ženu za manželku, keď sa ani raz nestretnete na rande? No asi nie. On sa musí ukázať, hokejistom to urobí len dobre, že sa prišiel na nich pozrieť. A nič také som nevidel ani pri Ramsaym,“ dodal Šupler.

Nemôže byť ľahostajný

Podobný názor o rôznych funkciách, ktoré Šatan zastáva, má aj bývalý útočník Vincent Lukáč.

„Ako prezident sa zároveň nedá vyhovieť každému. Je mladý a každý vie, čo dosiahol. Vsadili sme na mladosť. Nie všetko vychádza podľa plánu, ale určite nie je typ, ktorý by rád prehrával. Chce vyhrávať a dokázať, že je dobrý manažér a aj prezident.

Musí mať pri sebe dobrý kolektív a treba mu fandiť. Musí diskutovať s každým a riešiť problémy. Nemôže byť ľahostajný k iným názorom, pretože pravda bolí,“ uviedol pre spomínané médium Lukáč.