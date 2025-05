Je čas konečne urobiť poriadok. Huliak vyslal kontrolóra na SZĽH, hospodárenie je tam vraj pochybné. Zväz reagoval - VIDEO

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak sa pustil do prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana, ten mu to vrátil. Zdá sa však, že tým sa len konflikt vyostril.

Na sociálnej sieti zdieľal šéf rezortu video, kde hovoril o tom, že ho trápi situácia okolo nášho hokeja. Zväz dostáva ročne od ministerstva viac ako 10 miliónov eur.

„Dostávajú sa ku mne rôzne indície a šumy, že hospodárenie na hokejovom zväze nie je celkom s kostolným poriadkom. Rozhodol som sa preto urobiť týmto rečiam stop. Dávam podnet hlavnému kontrolórovi športu, aby vykonal na hokejovom zväze kontrolu s nakladaním finančných prostriedkov,“ uviedol Huliak.

„Výsledky našej hokejovej reprezentácie sú v poslednom období veľmi žalostné. A nemôžem sa zbaviť pocitu, že hokej na Slovensku upadá,“ priblížil s tým, že za tento stav nesie zodpovednosť vedenie SZĽH.

Huliak to chce zmeniť a nechce, aby sa to bralo ako útok na zväz. „Môj podnet na kontrolu SZĽH nie je útokom na nikoho konkrétneho. Potrebujem sa len uistiť, že každé jedno vynaložené euro daňového poplatníka je vynaložené účelne.“

Kontrola sa má zamerať najmä na využívanie finančných prostriedkov určených pre mládežnícky hokej.

Huliak na záver dodal, že mu na slovenskom hokeji záleží a chce, aby opäť napredoval. „Vyzývam preto všetkých kompetentných, aby začali v predmetnej veci konať,“ doplnil minister.

Reakcia zväzu nenechala na seba dlho čakať. Zverejnil ju na oficiálnej webovej stránke.

SZĽH má jasne definovanú dlhodobú víziu rozvoja slovenského hokeja postavenú na systematickej práci s mládežou, podpore klubov, vzdelávaní trénerov a budovaní infraštruktúry. Naším cieľom nie je len dosahovať krátkodobé športové úspechy, ale vytvárať udržateľný systém, ktorý zabezpečí stabilný rozvoj slovenského hokeja, rozvoj mladých hokejistov, hokejistiek a výchovu mladých úspešných ľudí. Na napĺňaní tejto vízie pracujeme každý deň – v spolupráci s odborníkmi, klubmi, trénermi, partnermi a v neposlednom rade s predstaviteľmi štátu.

Hokej na Slovensku prešiel v uplynulých rokoch výraznými zmenami na mládežníckej aj seniorskej úrovni. Zjednotený herný systém všetkých reprezentačných kategórií a ďalšie rozvojové aktivity zväzu na čele s projektom centralizovanej prípravy hráčov do 18 rokov viedli k úspešných výsledkom všetkých našich reprezentácií na medzinárodnej scéne.

Nikdy predtým nebojovala reprezentácia do 18 rokov trikrát za sebou o medailu na MS tejto vekovej kategórii. Nikdy predtým neobsadila reprezentácia do 20 rokov trikrát za sebou 6. miesto na MS juniorov s dodatkom, že dvakrát bola veľmi blízko k postupu do semifinále a boju o medaily. Nikdy predtým sa nestalo, že by sa v mužskej reprezentácii za osem rokov objavilo viac ako 80 debutantov, z ktorých sa tvorí nová nástupnícka generácia, ktorá – pevne veríme – naplno využije svoj potenciál na domácich MS 2029. Nedá sa opomenúť, že hokej je na Slovensku posledný kolektívny šport, ktorý má zastúpenie na olympijských hrách. V roku 2022 na nich vybojoval historickú bronzovú medailu, minulý rok obsadila na MS 2024 v Česku 7. miesto, čo bolo historicky najlepšie umiestnenie reprezentácie na svetovom šampionáte od roku 2012.

Nerozumieme preto vyjadreniam ministra cestovného ruchu a športu, že „výsledky našej hokejovej reprezentácie sú v poslednom období veľmi žalostné a nemôžem sa zbaviť pocitu, že hokej na Slovensku žalostne upadá“. Nesúhlasíme s týmito tvrdeniami rovnako, ako sme nesúhlasili so správaním ministra, ktorý sa napriek nášmu nesúhlasu rozhodol odovzdávať medaily po 7. finálovom zápase hokejovej extraligy medzi Košicami a Nitrou, a ktorý sa snažil politicky ovplyvniť tvorbu nominácie na MS 2025.

Slovenský zväz ľadového hokeja je transparentná inštitúcia, ktorá sa riadi platnými zákonmi, stanovami a poriadkami a pri prípadnej kontrole zo strany ministra cestovného ruchu a športu SR bude plne súčinný Hlavnému kontrolórovi športu. S verejnými financiami narába transparentne a v medziach, ktoré definuje Zákon o športe. Snahy o politický zásah do fungovania hokeja na Slovensku preto dôrazne odmietame.

SZĽH dlhodobo funguje v súlade s platnou legislatívou a princípmi transparentnosti, preto rešpektuje právo príslušných orgánov na vykonanie akejkoľvek kontroly hospodárenia a nakladania s verejnými prostriedkami.

Vítame, že sa rečiam a šumom, ktoré poškodzujú dôveru verejnosti v slovenský hokej, má „urobiť stopka“ prostredníctvom tejto kontroly. Mrzí nás však, že bez akýchkoľvek konkrétnych dôkazov alebo výsledkov šetrenia sú vo verejnom priestore prezentované obvinenia a zovšeobecňujúce tvrdenia, ktoré môžu poškodzovať meno slovenského hokeja. Slovenský šport potrebuje systémové riešenia, podporu štátu, dlhodobú víziu, stabilitu a najmä ľudí, ktorí mu rozumejú – nie ministra, ktorý ho zneužíva na svoju politickú sebaprezentáciu.