Hokejové MS 2029 na Slovensku budú stáť minimálne 27 miliónov eur. Kde budú hrať naši reprezentanti?

Pre hokejové majstrovstvá sveta v roku 2029 na Slovensku počítajú kompetentní s rozpočtom minimálne 27 miliónov eur. Ako referuje web denníka Šport, na tlačovej konferencii to uviedol generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) zväzu Miroslav Lažo.

„Pred nami je veľký kus práce. Rozpočet je jedna z kľúčových vecí. Je to napočítané na 27 až 32 miliónov, ale 27 sú priame náklady. V prípade naplnenia zápasov zo 60 percent, je ziskovosť cez 30 miliónov,“ vyhlásil.

Ekonomicky úspešné turnaje

Svetový šampionát sa na Slovensku uskutoční po tretí raz v ére samostatnosti. Predtým sa pod Tatrami konal v rokoch 2011 a 2019. „Ľudia, ktorí sú v IIHF, nám dôverujú a videli, že sme uplynulé dva šampionáty zorganizovali na vysokej úrovni. Boli úspešné aj ekonomicky. Nie každému sa to podarí, takže verím, že to opäť vyjde,“ nadviazal prezident SZĽH a niekdajší skvelý slovenský reprezentant Miroslav Šatan.

Fanúšikov zrejme zaujíma, kde o štyri roky budú hrať zápasy základnej skupiny slovenskí hokejisti. Kým v roku 2011 si mohlo slovenský tím vychutnať bratislavské publikum, o osem rokov neskôr „si prišli na svoje“ priaznivci na východe krajiny.

Semifinále a finále v hlavnom meste

„Túto otázku zatiaľ nezodpovieme. Čas nás nenúti, aby sme sa rozhodli rýchlo, musíme zvážiť aj ekonomické dôvody. Zatiaľ by som to nechal tak. Semifinále a finále by sa malo hrať v Bratislave,“ skonštatoval Šatan.