Kritika aj od samotných reprezentantov. Pospíšil a Sýkora otvorene o nedostatočnej komunikácii od Šatana - VIDEO

O tom, ako sa hráči zo zámoria volali, respektíve nevolali, na majstrovstvá sveta sa už napísalo dosť.

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan za slovenskými hokejistami necestoval a zrejme ich ani dostatočne nekontaktoval.

Možno aj preto bola finálna nominácia taká, aká bola. A napokon Slováci vybojovali neuspokojivé 11. miesto na svetovom šampionáte.

Treba to zlepšiť do budúcnosti

Šatan, ktorý je zároveň aj generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie, dostal rady od českého náprotivka Jiřího Šlégra, aby dostatočne s hráčmi komunikoval a cestoval za nimi cez Atlantik.

No jeho slová si zrejme k srdcu nevzal, na čo poukázal v relácii Hokejové analýzy na JOJ 24 Martin Pospíšil. Neskôr sa k tomu vyjadril aj Adam Sýkora.

„Komunikácia je dôležitá. Viem, že veľa chalanov nemá rado, keď im niekto počas sezóny volá, ale sú aj chalani, ktorí keď vidia, že je tam počas sezóny záujem z reprezentácie, tak sa radi stretnú alebo radi komunikujú,“ povedal Pospíšil.

Priznal, že počas sezóny s ním nikto z vedenia reprezentácie nekomunikoval. „Neviem, ako to mali ostatní, ale ja som až na konci sezóny komunikoval s Petrom Frühaufom. Myslím si, že komunikácia by mohla byť určite lepšia. Nebudem si brať servítku pred ústa a hovoriť, že komunikácia bola dobrá. Nebola taká, aká by mala byť. Nie je to kritika, ale hovorím to preto, aby sa to zlepšilo do budúcnosti.“

Podľa Pospíšila sa stačilo hráčovi ozvať dva-trikrát počas ročníka, spýtať sa, či niečo nepotrebuje a vytvoriť si s ním vzťah.

„Čo počúvam hráčov z iných štátov ako Švédsko a Česko, tak je to tam väčšinou najmä o vzťahoch s trénermi, manažérmi, alebo sa priamo hráči dávajú dokopy a idú reprezentovať svoju krajinu,“ prezradil v spomínanej relácii.

Ku komunikácii sa vyjadril aj Sýkora.

„Prišla až po tom, ako bolo isté, že nepostúpime s Hartfordom do play-off. Povedali mi, že by boli veľmi radi, keby som sa pripojil k národnému tímu a zabojoval o MS. Komunikácia je základ a môže pomôcť. Určite by sa ňou minimálne nič nepokazilo,“ uviedol 20-ročný mladík.