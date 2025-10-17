FC Liverpool chce znovu zažiariť proti Manchestru United

Anglický futbalový klub FC Liverpool sa v sobotu pokúsi znovu zažiariť proti rivalovi Manchestru United, ktorý túži po zriedkavej výhre na Anfielde. Úradujúci anglický šampión prehral ostatné tri zápasy, no stále je v tabuľke druhý len bod za vedúcim londýnskym Arsenalom.
Egyptský útočník Mohamed Salah, ktorý skóroval v 10 z ostatných 11 zápasov proti „Red Devils“, hľadá formu, zatiaľ čo nové posily „The Reds“ Florian Wirtz a Alexander Isak sa ešte len adaptujú. Obrana Liverpoolu je tiež zraniteľná.
Manchester United na Anfielde nezvíťazil od roku 2016, z ostatných dvoch návštev na tomto štadióne si odniesol remízy. Tím trénera Rúbena Amorima je v strede tabuľky a nemal by byť pre FC Liverpool veľkou hrozbou. Môže však využiť chyby súpera.
Postecoglou pod tlakom
Súboje Premier League po reprezentačnej pauze prinesú aj ďalšie zaujímavé stretnutia. Tréner Nottinghamu Forest Ange Postecoglou je pod tlakom po tom, čo jeho tím nezískal víťazstvo v prvých siedmich zápasoch sezóny. Hráči Forest v predchádzajúcom ročníku skončili na 7. priečke a kvalifikovali sa do pohárovej Európy, v sobotu hostia londýnsky FC Chelsea.
„Bojoval som celý život, toto je ďalší boj, ktorý milujem,“ uviedol Postecoglou. Vedenie klubu údajne zvažuje jeho výmenu za Seana Dycheho.
Najlepší hráč Premier League?
Antoine Semenyo z Bournemouthu je aktuálne pravdepodobne najlepší hráč Premier League, keď sa podieľal na takmer 82 percentách gólov svojho tímu. Bournemouth je po najlepšom štarte v histórii Premier League na štvrtom mieste tabuľky napriek predaju hráčov za 200 miliónov libier.
V sobotu ho čaká náročný zápas proti Crystal Palace, ktorý chce začať novú sériu duelov bez prehry. Tá predchádzajúca trvala 19 zápasov a skončila sa v úvode októbra prehrou na trávniku Evertonu.