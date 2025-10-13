Nagelsmann verí, že Wirtz sa vráti do dobrej formy. Nemecko a Severné Írsko bojujú o postup na MS

Tréner nemeckej reprezentácie chváli Floriana Wirtza a zdôrazňuje potrebu postupného prístupu v kvalifikácii.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Tréner nemeckej reprezentácie Julian Nagelsmann počas zápasu proti Slovensku v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026. Bratislava (Národný futbalový štadión), 4. september 2025. Foto: SITA/AP.
Nemecko Futbal Futbal z lokality Nemecko

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann vyjadril dôveru v rýchlu adaptáciu a návrat do formy Floriana Wirtza z FC Liverpool, ktorý zatiaľ v Premier League a Lige majstrov nezaznamenal gól ani asistenciu.

„Nemám žiadne obavy. Rýchlo sa prispôsobí a bude dávať góly za Liverpool,“ povedal 38-ročný kouč pred pondelkovým zápasom kvalifikácie o postup na MS 2026 v Belfaste proti domácemu Severnému Írsku.

Nemecko po prekvapujúcej prehre 0:2 na slovenskej pôde a domácom triumfe 3:1 nad Severným Írskom v Kolíne nad Rýnom ukázalo silu aj v piatkovom zápase proti Luxembursku, ktorý vyhralo 4:0, súper hral väčšinu zápasu v desiatich hráčoch.

„Prehrali sme jeden zápas a v kvalifikácii MS si to nemôžeme dovoliť. Budeme sa snažiť získať tri body. Na MS sa možno neprebojujeme, ale môžeme si vytvoriť dobrú pozíciu,“ dodal Nagelsmann.

Nemecko, Severné Írsko aj Slovensko majú v A-skupine šesť bodov za dve víťazstvá, Luxembursko je posledné s troma prehrami. Severné Írsko bude v pondelok bez kapitána Conora Bradleyho, ktorý je suspendovaný.

Po piatkovom víťazstve 2:0 nad Slovenskom veria hráči Severného Íri v ďalší úspech. „Myslíme si, že to bol jeden z našich najlepších výkonov, ale môžeme byť ešte lepší,“ povedal tréner Michael O’Neill. „Máme príležitosť zopakovať úspech Slovenska a musíme sa o to pokúsiť,“ dodal.

Viac k osobe: Julian Nagelsmann
Firmy a inštitúcie: DFB Nemecký futbalový zväzFIFA Medzinárodná futbalová federácia
Okruhy tém: Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026 MS vo futbale 2026
