Rana pre obhajcu anglického titulu. Talentovaný mladík sa vážne zranil hneď v prvom zápase

Giovanni Leoni nebude hrať približne rok, v prvom súboji za „The Reds“ si poranil koleno.
Giovanni Leoni
Taliansky futbalový mladík Giovanni Leoni opúšťa hraciu plochu na nosidlách po zranení v súboji Ligového pohára proti Southamptonu. Foto: SITA/AP
Mladý taliansky obranca Giovanni Leoni nastúpil za anglický FC Liverpool ešte len v jednom súboji Ligového pohára a teraz bude mimo hry približne rok. Ako informoval hlavný kouč Arne Slot. Stále iba 18-ročný bek, ktorý Na Anfield prišiel v polovici augusta z Parmy, si pri svojom prvom štarte poškodil predný krížny väz.

Mladík si tak v tejto sezóne do lopty už nekopne. „Nie je v dobrom stave, pretože si poškodil väzy v kolene, čo znamená, že bude mimo približne rok. Je veľmi mladý, prišiel do novej krajiny a hral veľmi dobre v prvom zápase. Má pred sebou ešte veľa rokov po zotavení z takéhoto vážneho zranenia,“ povedal tréner Arne Slot pred sobotňajším ligovým zápasom proti Crystal Palace.

Leoniho zranenie zanecháva Slotovi len troch zdravých stredných obrancov – kapitána Virgila van Dijka, Ibrahimu Konatého a Joea Gomeza.

Crystal Palace a FC Liverpool sú jediné dva tímy bez prehry v Premier League, v sobotu si zmerajú sily v Selhurst Parku. FC Liverpool zatiaľ vyhral všetkých päť zápasov, pričom viacero stretnutí rozhodol gólmi v závere a šťastnými momentmi.

„Ak by ste sa ma po zápasoch proti Newcastlu a Arsenalu spýtali, či budeme mať maximum bodov, asi by som povedal nie. Väčšina zápasov bola vyrovnaná, možno sme mali aj trochu šťastia,“ priznal Slot.

Francúzsky útočník Hugo Ekitike dostal červenú kartu za stiahnutie dresu po góle proti Southamptonu, čo Slot označil za „hlúpe“. Ekitike si dištanc odpyká práve v sobotňajšom súboji, no od začiatku pravdepodobne nastúpi Alexander Isak po rekordnom prestupe z konkurenčného Newcastlu United za 125 miliónov libier.

